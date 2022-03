Le PSG, alors que toutes les cartes étaient en sa possession, a lamentablement échoué au stade des huitièmes de finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid. Absent des terrains depuis le 28 novembre dernier, Neymar Jr avait fait son retour pour cette échéance capitale. Malheureusement, là aussi, on a assisté à un véritable échec. Au fond du gouffre footballistique, la question est de savoir si l’ancien joueur de Santos arrivera à s’y extirper.

Présent sur le plateau de L’Equipe du Soir, Didier Roustan s’est penché sur le cas bien spécifique de Neymar Jr. Et pour le journaliste, la situation qu’est en train de vivre le Ney n’est pas sans rappeler celle de nombreux compatriotes de l’Auriverde. Pourtant, Roustan garde un espoir et espère que le PSG arrivera à remettre sa star sur de bons rails : « Est-ce qu’il faut que le PSG relance Neymar? Oui, je pense que cela doit être l’une des priorités. Il faut essayer. Il est dans une période très compliquée. Forcément, il y a des facteurs qui font qu’on en est arrivé là aujourd’hui. C’est vrai que la direction a une part de responsabilité là-dedans. C’est une situation qu’on retrouve aussi avec certains Brésiliens. Ronaldinho sur la fin, alors qu’il est encore jeune, tu sens qu’il perd de sa spontanéité, de son sourire. C’est assez Brésilien finalement. Même le grand Ronaldo, sur la fin, c’est assez identique. Ronaldo a eu des soucis physiques, mais Neymar aussi. Il a eu trois grosses blessures depuis qu’il est au PSG. Ils ont ce génie et on a l’impression qu’ils se contentent de ça. »