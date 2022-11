Le début de la Coupe du monde approche à grand pas (20 novembre – 18 décembre). Si de nombreux Parisiens participeront à la compétition, l’équipe de France a dû faire face à l’absence de dernière minute de Presnel Kimpembe. Un coup dur pour Didier Deschamps.

Champion du Monde en 2018, l’équipe de France aura à coeur de conserver son trophée au Qatar dans les prochaines semaines. Pour cela, les Bleus devront se sortir d’une poule abordable où ils défieront l’Australie (22 novembre), le Danemark (26) et la Tunisie (30). Et pour cette compétition, Didier Deschamps pourra compter sur son joueur phare, Kylian Mbappé. Cependant, le sélectionneur français va devoir se passer de Presnel Kimpembe, forfait de dernière minute. En effet, le défenseur du PSG n’était pas suffisamment remis de sa douleur au tendon d’Achille et a décidé de renoncer à sa deuxième Coupe du monde. Ainsi, le Titi a été remplacé par le Monégasque, Axel Disasi.

« Kimpembe a été plutôt performant quand il a joué en équipe de France »

Présent sur le plateau de L’Equipe du Soir, Damien Degorre estime que l’absence de Presnel Kimpembe est un gros coup dur pour l’équipe de France et Didier Deschamps. « Pour moi, une absence de Varane serait un séisme (le joueur de Manchester United se remet également d’une blessure, ndlr). Kimpembe, c’est un très gros coup dur dans la mesure où la charnière centrale prévue par Didier Deschamps c’était Varane-Kimpembe. Résumer Kimpembe à ses quelques erreurs de concentration, je trouve que c’est un peu réducteur et pas très honnête parce qu’en équipe de France il a été plutôt performant quand il a joué. Aujourd’hui, vous ne remplacez pas Kimpembe par l’équivalent de Kimpembe. Vous le remplacez par un joueur qui n’a pas d’expérience internationale, Konaté ou Upamecano. Donc, forcément, dans une grande compétition comme la Coupe du monde, c’est un très gros coup dur. »