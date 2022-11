Après la Coupe du monde (20 novembre – 18 décembre), le PSG connaître un retour à la compétition animé avec des belles affiches en Ligue 1, un huitième de finale de Ligue des champions à préparer et surtout son entrée en lice en Coupe de France.

Comme chaque saison, le PSG a de nombreux objectifs à remplir. Si le club parisien rêve de soulever la Ligue des champions, il doit aussi remporter la Ligue 1 et la Coupe de France. Et lors de la première partie de l’exercice 2022-2023, les hommes de Christophe Galtier ont réalisé un quasi sans-faute avec une première place en championnat après 15 journées et une qualification en 8es de finale de Ligue des champions malgré une deuxième place en phase de groupes. Et à partir de janvier 2023, les Parisiens devront également se concentrer sur la Coupe de France.

Le PSG bientôt fixé sur son adversaire pour les 32e de finale de Coupe de France

Recordman de la compétition avec 14 succès en 1982, 1983, 1993, 1995, 1998, 2004, 2006, 2010, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020 et 2021, le PSG voudra remettre la main sur son trophée après une élimination dès les 8es de finale de la dernière édition face à l’OGC Nice de Christophe Galtier. Comme l’ensemble des clubs de Ligue 1, les Rouge & Bleu feront leur entrée en lice lors des 32es de finale qui se dérouleront les samedi 7 et dimanche 8 janvier 2023.

Alors que le 8e tour de la Coupe de France aura lieu les vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 novembre, le tirage pour le prochain tour se déroulera le lundi 21 novembre prochain (à 19h30 sur FFF TV), en direct depuis le Stade de la Beaujoire de Nantes. Pour rappel, le FC Nantes d’Antoine Kombouaré avait remporté la dernière Coupe de France face à l’OGC Nice de Christophe Galtier.

Calendrier Coupe de France