Opposé au Stade Brestois ce samedi soir en marge de la 27e journée de Ligue 1, le PSG s’est tiré d’un mauvais guêpier. C’est Kylian Mbappé qui a, une nouvelle fois, endossé son costume de sauveur (victoire 1-2). Mais quelques minutes avant ce but, un geste de sa part aurait pu totalement changer le cours de cette histoire.

En l’absence de Marquinhos, Kylian Mbappé arborait le brassard de capitaine ce samedi lors de la victoire à Brest (1-2, 27e journée de Ligue 1). Surtout, avec l’étoffe au bras, il a inscrit le 3000e but rouge et bleu au sein de l’élite hexagonale. Un nouveau symbole pour un joueur qui aime faire tomber les records. Toutefois, au cours de ce même match, l’ancien monégasque est également passé tout près de l’expulsion.

Montrer l’exemple en tant que capitaine

On joue la 85e minute de jeu lorsque Kylian Mbappé se fend d’un geste peu inspiré sur l’autre capitaine du soir, à savoir Haris Belkebla. Un coup de pied assez fâcheux qui aurait pu, selon certains joueurs adverses et observateurs, lui valoir un carton rouge. Néanmoins, l’arbitre, qui a visionné la VAR à cette occasion, en aura jugé autrement. Un carton jaune plus tard, Kylian Mbappé s’en sort donc assez bien. Reste que ce genre de geste est à prohiber en tant que capitaine. C’est notamment le sentiment de Luis Fernandez : « Il n’est pas un capitaine expérimenté mais un capitaine ne doit pas se comporter ainsi, a exposé l’ancien joueur et entraîneur du PSG dans des dires délivrés au Parisien. Je n’oublie jamais qu’il est encore jeune, mais son geste est surprenant. Aujourd’hui, un capitaine doit montrer le bon exemple. »