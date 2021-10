Pour Gnabry : « Dembélé est meilleur que Mbappé »

À seulement 22 ans, Kylian Mbappé fat déjà parti des meilleurs joueurs du monde. Avec ses performances sur le terrain, que ce soit avec le PSG ou bien en Equipe de France, l’attaquant impressionne les fans et les observateurs du monde entier. Beaucoup estiment que le numéro 7 parisien est le futur du football mondial lorsque Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ne fouleront plus les pelouses. Mais pour certains, Kylian Mbappé n’est pas le meilleur joueur français. Pour Serge Gnabry – le joueur du Bayern Munich – Ousmame Dembélé est meilleur que l’ancien monégasque. « Dembélé est meilleur que Mbappé« , assure l’international allemand dans un documentaire Amazon sur le club bavarois qui sortira le 8 novembre. Son coéquipier Thomas Müller – présent dans la séquence – est un peu surpris. « Comment ça meilleur? S’il pouvait dribbler comme Dembélé, il serait meilleur aussi », lance Müller dans des propos relayés par RMC Sport.