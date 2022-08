Secteur de jeu à renforcer d’urgence, le PSG voit ses options en charnière centrale se réduire considérablement à moins de deux semaines de la fin de ce mercato d’été.

Grande nouveauté pour le Paris Saint-Germain depuis la nomination de Christophe Galtier : le club de la capitale évolue désormais dans un système avec trois défenseurs centraux et deux pistons. Ce dispositif permet de tirer le meilleur de Nuno Mendes côté gauche et d’Achraf Hakimi sur le flanc droit, deux joueurs résolument offensifs et dont les caractéristiques collent bien plus avec la fonction de piston que celle de latéral classique. En charnière centrale, le PSG s’appuie ainsi sur un trio composé du capitaine Marquinhos, du vétéran mais non moins fragile Sergio Ramos ainsi que du solide Presnel Kimpembe. Qui est là pour assurer les arrières après ces trois hommes ? Pas grand monde, et c’est là toute l’étendue du problème.

En l’état actuel des choses, le PSG est tout bonnement dans l’incapacité de combler qualitativement une absence de l’un de ses défenseurs centraux. Un soucis de taille quand on connait la fragilité physique de Sergio Ramos. Oui, Paris a recruté Nordi Mukiele, mais le Français est surtout venu pour faire souffler Achraf Hakimi sur le côté droit. Abdou Diallo est certes présent dans l’effectif, mais l’international sénégalais est toujours désireux de s’en aller du PSG d’ici la fin du mois d’août malgré l’échec de la piste AC Milan, sans compter le fait qu’il n’a jamais su pleinement convaincre depuis son arrivée. Danilo Pereira est bien capable de dépanner, mais il présente trop peu de garanties à ce poste. Enfin, El Chadaille Bitshiabu est prometteur et talentueux, mais il est bien trop tôt pour envisager de le voir intégrer la rotation.

Milan Skriniar, c’est fini après plus de deux mois

Pas besoin de tergiverser, il est clair que le PSG doit recruter en défense centrale, de surcroit après le départ cette semaine de Thilo Kehrer à West Ham qui affaiblit un peu plus encore numériquement la zone. Paris a bien compris son besoin, mais le problème est qu’il est dans l’incapacité la plus totale de boucler des arrivées à la hauteur des attentes. Exemple type : le dossier Milan Skriniar. Le deal est définitivement tombé à l’eau ce vendredi après une nouvelle offre de 50 M€ + bonus avancée par le PSG selon les informations dévoilées par Gianluca Di Marzio.

Cette proposition ne correspondant pas aux demandes de l’Inter a définitivement froissé le club italien, lui qui réclamait depuis le début pas moins de 70 M€ pour laisser filer son joueur malgré sa seule année de contrat restante (que le joueur allait et va prolonger en restant au club). En conséquence, les Nerazzurri ont décidé de retirer leur joueur du marché, expression indiquant simplement que Milan Skriniar n’est plus à vendre. C’est désormais une prolongation jusqu’en 2027 qui est maintenant au programme pour le défenseur slovaque selon Fabrizio Romano.

Mohamed Simakan et Wesley Fofana hors de portée

Paris a ainsi perdu un long bras de fer de plus de deux mois, les premières indiscrétions au sujet de Milan Skriniar remontant au 8 juin dernier. Du même coup, le PSG a du tirer un trait sur sa priorité au poste de défenseur central. C’est un coup dur, mais ce coup dur est d’autant plus retentissant qu’il ne semble y avoir personne en guise de plan B en l’état. Ce joueur plan B était présenté comme étant Mohamed Simakan. Problème, L’EQUIPE a indiqué cette semaine que le Français ne quittera pas le RB Leipzig cet été dans la mesure où le club allemand n’aura pas le temps nécéssaire pour le remplacer d’ici la fin du mois d’août. La piste ne meurt pas pour le PSG, qui continuera d’entretenir des liens avec l’écurie de Bundesliga et l’entourage du joueur en vue de l’été prochain, mais elle est désormais inaccessible pour cet été.

Inaccessible comme l’est le montant réclamé par Leicester City pour laisser partir Wesley Fofana. Paris a effectivement été cité sur les traces du défenseur français la semaine dernière, bien que Chelsea ait toujours été présenté comme étant le club en pole position pour éventuellement l’accueillir. Les prétentions des Foxes ont directement freiné les ardeurs parisiennes. Selon David Ornstein, le club anglais ne compte pas laisser partir son joueur contre moins de 95-100 M€, et ce alors que deux offres de Chelsea à hauteur de 75 et et 82 M€ ont été repoussées.

À onze jours de la fin du mercato estival, tel est l’état des lieux dans la défense centrale parisienne. Affaiblie numériquement par le départ de Thilo Kehrer et sans arrivée d’un titulaire en puissance imminente après la fin de la piste Milan Skriniar. Quelle va être l’option désormais privilégiée par Luis Campos, c’est toute la question. Le PSG accélérera-t-il sur un deal surprise ou sur le dossier Axel Disasi ? Saber Desfarges indiquait en tout cas la semaine dernière que le joueur de 24 ans évoluant à l’AS Monaco figurait dans le viseur de Luis Campos, sans que rien ne paraisse plus avancé en l’état. Pour le reste, Paris repart de zéro et certainement sans la possibilité de retrouver un joueur du calibre de Milan Skriniar sur le marché alors qu’il incarnait précisément ce dont ont besoin les champions de France en titre. Le chat Campos retombera-t-il sur ses pattes ? Réponse le 1er septembre à minuit.