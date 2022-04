PSG / OM – Le prono du Président Macron

Le Paris Saint-Germain accueil son rival historique l’Olympique de Marseille ce soir (20h45 sur Prime Video). Pour l’occasion, nombreux sont ceux qui se prêteront au jeu des pronostics. Aujourd’hui, c’est le Président de la République, Emmanuel Macron, qui a livré le sien à l’approche de l’échéance, au micro de nos confrères de La Provence. A cette question il a d’abord répondu : « Alors, j’ai des amis des deux côtés. J’ai un choix de cœur, j’aime beaucoup Dimitri (Payet) et Kylian (Mbappé)« . Ensuite, l’actuel Président-candidat est entré un peu plus en détails dans son prono pour ce match de clôture de la 32e journée de Ligue 1 Uber Eats : « Je pense que la partie va être très dure, qu’on a des Parisiens en effet qui sont prêts à en découdre. Je parierais sur un nul« .

Encore plus en détails, Emmanuel Macron a ensuite livré son sentiment sur les buts qui seraient inscrits : « Je trouve que ça serait très beau d’avoir un but de Dimitri (Payet) d’un côté et de Kylian (Mbappé) de l’autre. Une tête décroisée pour Kylian (Mbappé), et une autre reprise de volée pour Dimitri (Payet)« , a-t-il confié affichant un large sourire. Entre le PSG et l’OM, il est difficile de choisir son camp pour notre Président.