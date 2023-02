Pour Rothen, Zidane « peut être l’homme de la situation au PSG »

En difficulté en 2023 avec déjà cinq défaites, le PSG est dans la tourmente. Ces derniers jours, Christophe Galtier la situation de Christophe Galtier s’est fragilisé. Plusieurs noms sont ressortis pour prendre éventuellement la place de l’ancien coach de Lille, dont celui de Zidane. Pour Jérôme Rothen, le champion du monde 98 serait une bonne pioche.

Après de très bon début sur le banc du PSG, Christophe Galtier a vu son équipe proposer un jeu moins flamboyant depuis plusieurs mois. Invaincu durant la première partie de saison, le PSG a concédé cinq défaites depuis le début de l’année 2023, dont trois de suite, ce qui n’était plus arrivé depuis 2011. La position du coach parisien est fragilisée et plusieurs noms sont sorties pour venir remplacer l’ancien entraîneur de Nice. On a parlé de Thomas Tuchel, Zinedine Zidane ou bien encore José Mourinho. Pour Jérôme Rothen, le PSG aurait besoin d’un entraîneur comme le champion du monde 98.

« Ce vestiaire a besoin d’un homme fort comme Zidane »

« Quand je vois comment ça se passe, je me dis qu’il peut être l’homme de la situation. Les gens du club ont du mal aujourd’hui à faire bouger le vestiaire, à faire prendre conscience à certains joueurs de l’importance de jouer au Paris Saint-Germain, d’être moins dans le confort. Ce vestiaire, pour être écouté, a besoin d’un homme fort comme Zidane, assure l’ancien joueur du PSG dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC. Un mec que tout le monde respecte au départ par rapport à ce qu’il a fait dans le football. Zidane peut prendre de grandes décisions, en recadrant ou en écartant des joueurs, des décisions qui seront respectées par l’ensemble du groupe. Chose qui, aujourd’hui, est difficile pour Christophe Galtier.«