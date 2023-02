Lionel Messi incertain pour le match entre le PSG et Lille ?

Demain après-midi (13 heures, Prime Video, Canal Plus Foot), le PSG reçoit Lille dans le cadre de la 24e journée de ligue 1. Une rencontre pour laquelle Christophe Galtier pourrait devoir faire sans Lionel Messi.

Après trois défaites de suite, le PSG se doit de l’emporter contre Lille demain après-midi – au Parc des Princes – pour le compte de la 24e journée de Ligue 1. Une rencontre, contre le cinquième du championnat, pour laquelle Christophe Galtier devra faire sans Nordi Mukiele et Renato Sanches, blessés. Une incertitude plane aussi sur la présence de Marquinhos. Le capitaine du PSG a été touché à la cuisse gauche lors du huitième de finale aller de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich mardi soir (0-1). Un autre joueur est incertain pour cette rencontre, Lionel Messi.

Il n’a pas participé à l’entraînement collectif

Selon les informations du journaliste pour Goal, Marc Mechenoua, le numéro 30 du PSG n’a pas participé à la séance collective hier, se contentant de travailler à l’intérieur. Il ne donne pas plus de précision sur une possible forfait de la Pulga pour cette rencontre contre Lille. Il faudra attendre la divulgation du groupe de Christophe Galtier dans la journée pour en savoir plus sur l’état de forme de l’Argentin.