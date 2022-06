Premier contrat professionnel pour deux titis du PSG

Le PSG possède l’un des meilleurs si ce n’est le meilleur centre de formation en France. Plusieurs jeunes titis frappent à la porte de l’équipe première chaque saison. Certains ont la chance de s’entraîner régulièrement avec l’équipe première et même jouer quelques matches avec les pros. Les Rouge & Bleu essayent de conserver les meilleurs éléments de son centre de formation en leur offrant un premier contrat professionnel.

Un nouveau gardien signe professionnel

C’est le cas du jeune gardien Louis Mouquet. Ce jeudi matin, le PSG a officialisé la signature du premier contrat professionnel de l’international portugais U18 de 17 ans. Il a signé un contrat de trois ans et est désormais lié à son club formateur jusqu’en juin 2025. Chez les Rouge & Bleu depuis les U7, Louis Mouquet a disputé neuf matches avec les U19 (5 de championnats, 3 de Gambardella et une partie du quart de finale de Youth League contre Salzbourg). « Le club félicite Louis pour ce premier contrat professionnel et lui souhaite toute la réussite possible au Paris Saint-Germain. »

Nehemiah Fernandez-Veliz est aussi devenu professionnel

Le PSG qui a également officialisé le premier contrat professionnel de son prometteur défenseur central (17 ans), Nehemiah Fernandez-Veliz. Comme Mouquet, il est désormais liée au Rouge & Bleu jusqu’en juin 2025. Cette saison, l’international français U18 a participé 16 rencontres de championnat U19, 5 d’UEFA Youth League et 3 de Coupe Gambardella. Le jeune défenseur parisien totalise également 3 buts toutes compétitions confondues. « Le club félicite Nehemiah pour la signature de son premier contrat professionnel et espère le voir continuer à briller sous le maillot du Paris Saint-Germain. »