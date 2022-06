Après une première partie de saison où il a très peu joué avec le PSG (5 matches, 3 titularisations, 220 minutes de jeu), Rafinha avait décidé de quitter le club de la capitale pour trouver du temps de jeu. Le milieu de terrain avait pris la direction de la Real Sociedad sous la forme d’un prêt, où il a retrouvé du plaisir et de la présence sur le terrain (21 matches toutes compétitions confondues, 15 titularisations, 1 but, 1264 minutes de jeu). Satisfaite de l’ancien barcelonais, la Real aimerait bien le conserver. Mais le club espagnol n’est pas sûr d’y arriver comme l’a expliqué son directeur sportif, Roberto Olabe.

Le salaire de Rafinha pourrait poser problème

« Pour l’instant, on ne sait pas qui est responsable au PSG, et on ne sait pas ce qu’en pense Rafinha. On sait qu’il a été très à l’aise, seulement il a un contrat et un salaire avec un autre club, explique le dirigeant espagnol dans une conférence de presse de fin de saison. Rafinha est arrivé dans un contexte précis, et dans des conditions de marché qui nous le permettaient. Il faut voir maintenant si nous pouvons gérer tout cela de manière efficace. Je le remercie publiquement de son professionnalisme et sa capacité à s’adapter aux rôles qu’il a eus au fil du temps. » Une dernière phrase qui ressemble un peu à des adieux. Affaire à suivre…