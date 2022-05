Que propose le PSG pour ses titis de la génération 2004 ?

Le PSG possède l’un des meilleurs voire le meilleur centre de formation de France. Beaucoup de ses jeunes joueurs poussent à la porte de l’équipe première. Certains s’entraînent très régulièrement avec les pros et ont même joué des matches avec l’Equipe première (Xavi Simons, Edouard Michut, El Chadaille Bitshiabu, Ismaël Gharbi). Hier soir, le Parisien faisait un point sur certains titis et leurs réflexions pour la suite à donner à leurs jeunes carrières, eux qui ne manquent pas de sollicitations.

Plusieurs premiers contrats professionnels dans les tuyaux

Ce lundi après-midi, RMC Sport a dévoilé ce que le PSG proposait à ses titis de la génération 2004. Louis Mouquet, deuxième gardien de l’équipe U19 cette saison, va profiter de la présence plus régulière avec le groupe pro de Lucas Lavallée la saison prochaine pour prendre la place de numéro 1 dans l’équipe de Zoumana Camara. Il s’est également vu proposer un premier contrat professionnel par ses dirigeants. En ce qui concerne deux défenseurs centraux prometteurs, Nehemiah Fernandez-Veliz et Younes El Hannach, leurs avenirs semblent liés au PSG. Le premier cité « devrait signer un premier contrat professionnel dans les prochaines semaines » même s’il a eu des sollicitations. Le second a déjà signé son premier contrat professionnel, jusqu’en juin 2025, il y a quelques semaines. Vimoj Muntu Wa Mungu, latéral gauche, a reçu une proposition de premier contrat professionnel et devrait l’accepter dans les prochaines semaines assure le média sportif.

Il y aura quand même des départs

Arrivé en provenance de Metz en 2020, le latéral gauche Jordan Monteiro ne sera pas conservé. International U18 portugais, il « n’entrait pas dans les plans du staff du PSG cette saison » indique RMC Sport. Le club de la capitale a décidé de le laisser partir pour laisser la place à d’autres éléments. Il pourrait signer un premier contrat professionnel en Espagne ou au Portugal. Pour Hugo Lamy, latéral droit, le PSG lui a fait une proposition « sans que la nature de cette dernière ait filtré pour l’instant.« Doublure de Moutanabi Bodiang cette saison, il devrait plus jouer la saison prochaine, les joueurs nés en 2003 ne pouvant plus jouer avec les U19, ce qui sera le cas du capitaine Bodiang. Élu titi d’Or, Ayman Kari attire les convoitises des plus grands clubs d’Europe. Mais le jeune joueur donne sa préférence à son club formateur. Une proposition lui a déjà été faite et les négociations sont avancées. « Kari espère avoir un signe sportif du club d’ici la fin de la saison pour lui montrer qu’une évolution rapide est possible alors qu’il ne s’entraîne pas régulièrement avec l’équipe première. » Wilson Odobert a reçu une proposition de premier contrat pro et y réfléchit depuis plusieurs semaines. Ismaël Gharbi, apparu à trois reprises avec le PSG cette saison, « aimerait connaître avec précision la place qui lui sera faite la saison prochaine avant d’acter son choix. » Mehdi Ganouni, qui a peu joué cette saison est libre de tout contrat et va quitter le PSG. C’est également le cas de Jouvence Americo, Yohan Tade, Zoumana Bagbema.