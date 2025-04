PSG / Angers – Les compositions officielles

Ce samedi après-midi, le PSG reçoit Angers pour le compte de la 28e journée de ligue 1. Pour s’offrir officiellement le titre, Luis Enrique a aligné une équipe ultra-compétitive.

Quatre jours avant d’affronter Aston Villa en quart de finale aller de la Ligue des champions, le PSG reçoit – au Parc des Princes – Angers pour le compte de la 28e journée de Ligue 1. Une rencontre contre le quatorzième de Ligue 1 qui doit permettre au club de la capitale de s’offrir officiellement le titre de champion de France, le treizième de son histoire. Pour cela, les Rouge & Bleu ne doivent pas s’incliner contre les Angevins.

Gonçalo Ramos titulaire en pointe

Pour cette rencontre, Luis Enrique a dévoilé son onze de départ. Laissé au repos lors des deux dernières rencontres, Gianluigi Donnarumma retrouve les buts du PSG ce samedi après-midi. Le gardien italien sera défendu par un quatuor composé d’Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes, la défense depuis le début de la saison. Au milieu de terrain, Warren Zaïre-Emery et Fabian Ruiz accompagnent Vitinha. Khvicha Kvaratskhelia sera associé à Gonçalo Ramos et Désiré Doué en attaque.

A voir aussi : Nuno Mendes : « J’ai toujours dit à mon agent que je voulais jouer au PSG un jour »

Feuille de match Paris Saint-Germain / Angers SCO

28e journée de Ligue 1 – Horaire : 17 heures – Stade : Parc des Princes – Diffuseurs : beIN SPORTS 1 – Arbitre : Marc Bollengier – Arbitres assistants : Thomas Luczynski et Yannick Boutry – Quatrième arbitre : Pierre Legat – VAR : Hamed Guenaoui et Stéphane Bré