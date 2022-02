PSG / ASSE : les compositions officielles

Pour le compte de la 26e journée de Ligue 1, le PSG et l’AS Saint-Etienne s’affrontent ce samedi soir (21h sur Canal Plus Décalé). Pour cette rencontre au Parc des Princes, Mauricio Pochettino sera privé de certains éléments (Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Marco Verratti, Leandro Paredes et Ander Herrera) mais pourra compter sur un groupe compétitif. En effet, le coach argentin aura l’occasion d’aligner le fameux trio Messi-Neymar-Mbappé afin de parfaire les automatismes à l’approche du huitième de finale retour de la Ligue des champions face au Real Madrid.

Et pour cette rencontre face aux Stéphanois, le coach argentin a décidé de titulariser Gigio Donnarumma dans les cages. Il sera protégé par une défense à quatre : Thilo Kehrer, Marquinhos, Presnel Kimpembe et Nuno Mendes. Avec les nombreuses absences au milieu de terrain, l’entrejeu sera composé de Danilo Pereira, Idrissa Gueye et Gini Wijnaldum. Enfin Leo Messi, Kylian Mbappé et Neymar Jr s’occuperont de l’animation offensive. En face, Wahbi Khazri – meilleur buteur de l’ASSE – n’est pas sur la feuille de match. L’ancien Parisien, Adil Aouchiche, est sur le banc.

Feuille de match PSG / AS Saint-Etienne

26e journée de Ligue 1 – Samedi 26 février 2022 à 21h au Parc des Princes – Diffuseur : Canal Plus Décalé – Arbitre : Gaillouste – VAR : Jérôme Brisard et Stéphane Bre

XI du PSG (4-3-3): Donnarumma – Kehrer, Marquinhos (c), Kimpembe, Mendes – Gueye, Danilo, Wijnaldum – Messi, Mbappé, Neymar Remplaçants : Navas, Dagba, Bernat, Diallo, Draxler, Dina Ebimbe, Simons, Icardi, Di Maria Entraîneur : Mauricio Pochettino

XI ASSE (3-4-1-2) : Bernardoni – Sacko, Mangala, Nadé, – Gourna, Youssouf, Camara, Kolodziejczak – Boudebouz – Bouanga, Nordin Remplaçants : Green, Moukoudi, G.Silva, Moueffek, Diousse, Thioub, Aouchiche, Hamouma, Sako Entraîneur : Pascal Dupraz