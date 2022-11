Avant le début de la Coupe du monde (20 novembre – 18 décembre), le PSG sera dans l’obligation de s’imposer face à l’AJ Auxerre ce dimanche afin de reprendre ses distances sur le RC Lens. Et pour ce match face à l’AJA, Christophe Galtier devrait effectuer peu de turn-over.

Si dans l’esprit des Mondialistes, une blessure sera à éviter à tout prix à une semaine de la Coupe du monde, l’objectif prioritaire sera de s’imposer face au promu auxerrois (ce dimanche à 13h sur Prime Video et Canal Plus Foot), dans le cadre de la 15e journée de championnat. En effet, après son succès face à Clermont (2-1) hier soir, le RC Lens a mis la pression sur les Rouge & Bleu en revenant à deux points. Ainsi, la victoire sera obligatoire et Christophe Galtier pourra compter sur un effectif presque au complet où seuls Keylor Navas, Marquinhos et Fabian Ruiz manquent à l’appel. Et pour cette rencontre face à l’AJA, le coach parisien ne devrait pas effectuer un grand turn-over.

La MNM titulaire avant le Mondial

Comme depuis le début de saison, Gianluigi Donnarumma conserve sa place de titulaire, encore plus avec la nouvelle absence de Keylor Navas. En défense, le PSG pourrait faire tourner à certains postes. Pour L’Equipe, Presnel Kimpembe est encore trop juste pour débuter un match. Ainsi, Nordi Mukiele pourrait occuper le poste d’axial aux côtés de Sergio Ramos. Si Achraf Hakimi est annoncé titulaire dans le couloir droit, à gauche, Nuno Mendes pourrait laisser sa place à Juan Bernat. En l’absence de Fabian Ruiz au milieu, Renato Sanches pourrait de nouveau avoir sa chance en compagnie de Vitinha et Marco Verratti dans le 4-3-1-2 de Christophe Galtier. Enfin, le trio offensif Messi-Neymar-Mbappé pourrait être aligné.

De son côté, Le Parisien voit un onze de départ légèrement différent, notamment en défense avec la présence dès le coup d’envoi de Presnel Kimpembe aux côtés de Sergio Ramos. Pour le quotidien francilien, Nuno Mendes devrait enchaîner à gauche tandis que Danilo Pereira pourrait être associé au duo « Verratinha » au milieu. Enfin en attaque, pas de surprise, à priori, avec la présence de la MNM.

Feuille de match PSG / Auxerre

15e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 13 heures – Diffuseurs : Prime Video et Canal Plus Foot – Arbitre : Thomas Leonard – Arbitres assistants : Cyril Mugnier et François Boudikian – Quatrième arbitre : Robin Chapapria – VAR : Johan Hamel et Karim Abed