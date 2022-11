PSG / Auxerre – Un match dans le flou

Aussi bizarre que cela puisse paraître, Coupe du Monde oblige, la première moitié de saison du PSG se conclut ce dimanche face à l’AJ Auxerre en marge de la 15e journée de Ligue 1. Une rencontre qui aura forcément une saveur particulière.

Pour l’heure, sous l’égide de Christophe Galtier, le PSG réalise presque un sans-faute. Leader de la Ligue 1, avec deux unités d’avance sur son plus proche poursuivant, à savoir le RC Lens (38 contre 36 mais les Lensois comptent un match en plus), le club rouge et bleu engrange les points. C’est simple, en 21 matches toutes compétitions confondues, les Parisiens se sont imposés à 17 reprises, sans la moindre défaite au compteur. Malgré ce, c’est la deuxième place de la phase de poules de Ligue des Champions qui a été glanée. Et, in fine, la conséquence apparaît cruelle puisque ce sera face au Bayern Munich que Neymar et ses coéquipiers jouteront en huitièmes de finale.

Des choix cornéliens

Mais avant de se pencher sur cette échéance continentale, énormément de choses vont se dérouler. En premier lieu, la Coupe du Monde au Qatar, rien que ça. Celle-ci s’étalera du 20 novembre au 18 décembre prochains. Un Mondial qui pourrait, en prime, rabattre pas mal de cartes au sein de la planète football. Car oui, c’est la toute première fois qu’une saison est coupée de la sorte par une telle échéance. Il ne serait nullement impossible d’observer certaines dynamiques s’en voir bouleverser étant donné l’impact physique et, surtout, mental qu’une telle compétition peut engendrer. Aujourd’hui, alors qu’il ne reste qu’un ultime match avant cette date butoir du 20 novembre donc, on se doute bien que les joueurs parisiens concernés doivent, de ce fait, être dans une posture un chouïa délicate.

De plus, pour la deuxième fois de la saison, le PSG débutera son match à l’horaire très particulier de 13h00. Alors, concrètement, comment Christophe Galtier doit appréhender ce match ? Ne doit-il rien changer à ses plans initiaux ou, au contraire, doit-il s’adapter et ajuster son onze de départ en conséquence ? De prime abord, la seconde option semble, à s’y méprendre, être la plus idoine. Sans vouloir dévaloriser le promu auxerrois, le PSG a la chance d’évoluer à domicile et, de surcroit, face à un adversaire particulièrement abordable.

Ce premier acte 2022-2023 a été très éprouvant pour les organismes. On a largement eu le loisir de le vérifier. Il n’y a qu’à voir la flopée d’absents pour cette Coupe du Monde pour s’en convaincre. Des joueurs comme Neymar Jr, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Achraf Hakimi ou Vitinha ont énormément enchaîné. On sait pertinemment, en outre, que le Ney ou la Pulga ont un rapport émotionnel très fort avec ce Mondial. Ce sera, en effet, très certainement leur dernière Coupe du Monde, comme les principaux intéressés l’ont confié récemment. Les laisser au repos, par exemple, ne serait pas un non-sens. Surtout qu’à l’inverse, d’autres joueurs ont, eux, besoin d’un peu de temps de jeu. On pense forcément à des éléments comme Hugo Ekitike. Le cas de Pablo Sarabia se pose également. Sélectionné avec la Roja, le gaucher ne joue qu’avec grande parcimonie depuis de longues semaines. Au milieu, même s’il affiche un niveau cataclysmique, Renato Sanches a réellement besoin de rythme. De même pour Carlos Soler, lui qui a également été convoqué par Luis Enrique. Enfin, en défense, Nordi Mukiele et Juan Bernat pourraient être privilégiés, surtout que Nuno Mendes revient tout juste de blessure. Pour ce qui est des centraux, pas trop de choix. Il serait étonnant de voir El Chadaille Bitshiabu être sorti du banc. Presnel Kimpembe et Sergio Ramos seront sans doute titulaires.

Il faudra bien mesurer ses choix du côté de Christophe Galtier. Malgré les apparences, s’octroyer les trois points de la victoire revêt une vraie importance. Mine de rien, le RC Lens tient, peu ou prou, le rythme imposé par les derniers champions de France en titre. Paris doit reprendre son avance de cinq points avant la trêve qui se prolongera jusqu’au 28 décembre prochain et une opposition face à Strasbourg en Ligue 1. Comme le coach francilien l’a expliqué en conférence de presse ce vendredi, aucun joueur ne lui a demandé de faire l’impasse face à Auxerre. En outre, il a ajouté qu’il ne comptait ménager personne. Reste qu’au vu des différents points exposés plus haut, étant un homme fondamentalement pragmatique, l’imaginer revoir sa copie ce dimanche ne parait pas vraiment incongrue.