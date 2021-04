Mbappé, Kean, Sarabia : les chiffres après la victoire face à Strasbourg

Ce samedi, le PSG a parfaitement négocié son match face au RC Strasbourg avec une large victoire au Stade de la Meinau (4-1), à l’occasion de la 32e journée de Ligue 1. Outre la victoire importante dans cette lutte intense pour la course au titre, le club de la capitale a fait le plein de confiance avant son quart de finale retour de Ligue des champions face au FC Bayern ce mardi. Via son site internet, le PSG a partagé quelques chiffres après sa victoire face au RCSA. Entré en toute fin de match, l’attaquant formé au PSG – Kenny Nagera (19 ans) – a disputé ses premières minutes avec le maillot des Rouge et Bleu et est ainsi devenu le 471e joueur de l’histoire des Rouge et Bleu. Xavi Simons a également disputé ses premières minutes en Ligue 1 (il avait effectué sa première apparition avec le PSG en Coupe de France). Ainsi, 33 joueurs ont désormais porté les couleurs du PSG en championnat cette saison, un record dans l’histoire du club. De son côté, Leandro Paredes a marqué son premier en championnat depuis son arrivé en janvier 2019.

Également buteur face à Strasbourg, Pablo Sarabia a marqué lors de ses 3 dernières titularisations en Ligue 1. “Les Rouge et Bleu ont remporté chacun de leurs 10 matches de championnat lors desquels l’international espagnol a marqué un but”, rapporte le club de la capitale. De son côté, Moise Kean a marqué son 12e but en championnat cette saison (en 22 matches) “soit seulement 1 de moins que sur l’ensemble de ses 4 exercices précédents en carrière (13 buts en 64 matches).” L’international italien a par ailleurs marqué le 100e but du PSG cette saison toutes compétitions confondues. De nouveau buteur avec le PSG, Kylian Mbappé a marqué son 19e but en 2021 toutes compétitions confondues, “seul le Munichois Robert Lewandowski (22) a plus souvent trouvé la faille depuis le début de l’année civile.” Avec cette réalisation, le numéro 7 parisien a marqué son 85e but en Ligue 1 avec le maillot parisien en 103 matches officiels et entre dans le top 3 des meilleurs buteurs des Rouge et Bleu en championnat en égalant Mustapha Dahleb. “Seuls Edinson Cavani (138 buts) et Zlatan Ibrahimovic (113 buts) devancent désormais l’international français.”