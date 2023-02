Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 14 février 2023. Jour de match face au Bayern Munich, Kylian Mbappé change la donne, Neymar se montre optimiste devant les médias, les faiblesses munichoises à exploiter, l’union sacrée prédomine chez les supporters parisiens…

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une au huitième de finale aller de Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich au Parc des Princes ce mardi soir (21h sur Canal Plus et RMC Sport 1). Très inquiétants depuis début 2023, les Rouge & Bleu devront se réveiller. Dans un mois de février important et après deux défaites d’affilée face à l’Olympique de Marseille (2-1) et l’AS Monaco (3-1), les joueurs de Christophe Galtier jouent une grande partie de la saison ce mardi soir, avant le match retour à Munich le 8 mars prochain. « Il serait préférable qu’ils se présentent avec des points d’avance afin de ne pas être recalés avant le printemps européen, pour la cinquième fois sous l’ère qatari. » Pour cela, le PSG devra retrouver une solidité défensive, chose rare en 2023 avec une seule rencontre sans but encaissé (2-0 face à Angers). « Pour l’heure, il est comme l’albatros, incapable de décoller. Ses victoires sont souffreteuses et ses défaites les plus souvent des bouillies aussi indigestes qu’un chapon fourré au fois gras », résumé L’E. Ce match opposera deux équipes avec des dynamiques différentes. Mais pour ce huitième de finale aller, Christophe Galtier pourra compter sur les retours de Marco Verratti, Lionel Messi et surtout Kylian Mbappé. Une présence qui change tout, même si le Français a des fortes chances de débuter sur le banc. « La seule présence de cette envergure modifie les perspectives. Celles de son équipe, qui sait que, sur un geste ou une accélération, il peut débloquer la situation. Et celles de l’adversaire qui, d’un seul coup, n’est plus dans les mêmes dispositions psychologiques. »

L’Equipe revient plus en détails sur le retour de Kylian Mbappé dans le groupe du PSG. Alors que sa blessure à la cuisse, contractée le 1er février, devait l’éloigner des terrains pour une durée de trois semaines, le numéro 7 parisien est bien apte pour ce choc. « Une présence inattendue qui devra être confirmée lors d’un dernier test mardi matin. » Reste à savoir si les champions de France ont tenté un gros coup de bluff avec leur attaquant phare. Plusieurs éléments peuvent expliquer ce retour rapide de l’international français. Premièrement, sa capacité de récupération rapide, comme il l’avait déjà prouvé par le passé. « Ensuite, le fait que la lésion ne soit peut-être pas si grave que redouté. Dès le début du mois de février, il était en effet clair que le retour à la compétition de l’attaquant serait fonction de son ressenti. » Si Kylian Mbappé est présent ce mardi soir sur la pelouse du Parc des Princes, cela signifie qu’il sera pleinement rétabli, même s’il manquera de rythme et de sensations, « ce qui rend très hypothétique une titularisation avec une séance et demie dans les jambes en deux semaines », assure L’E. Ce mardi, il est prévu que le champion du Monde 2018 réalise un nouveau test, « notamment à base d’accélérations, avant la décision finale. »

🚨 | Christophe Galtier :



“Si Mbappé est sur la feuille de match, il jouera ! Combien de temps ? Je ne sais pas. En tout cas il ne fera pas acte de présence !” 🌟🇫🇷#PSGBAY pic.twitter.com/up3I7hzobr — Canal Supporters (@CanalSupporters) February 13, 2023

Enfin, le quotidien sportif revient sur les faiblesses dans le jeu du Bayern Munich. Et les Munichois ont notamment un problème dans la zone où joue habituellement Kylian Mbappé. C’est-à-dire, « l’espace entre le latéral droit et le défenseur central en phase défensive, dans une équipe qui passe de 3 à 4 défenseurs à la perte. » Et l’arrivée de João Cancelo en prêt n’a pas réglé ce problème. Mais le Français n’aura certainement pas 90 minutes dans les jambes alors qu’il représente l’unique atout offensif des Rouge & Bleu dans la profondeur. Le club de la capitale devra proposer un jeu dans la verticalité afin de profiter des faiblesses munichoises dans la gestion de la profondeur. Les appels verticaux seront importants pour menacer l’arrière-garde du FCB. Cependant, les dernières prestations parisiennes ont montré que l’entrejeu souffrait énormément face au pressing et l’intensité adverse. Enfin, deux hommes pourraient avoir leur importance au PSG : Nuno Mendes et Achraf Hakimi. « La solution verticale la plus évidente, c’est eux. Les latéraux titulaires du PSG disposent du volume de courses, de la puissance nécessaires et de la propension naturelle à attaquer la profondeur », assure L’E.

De son côté, Le Parisien ouvre aussi son édition du jour avec cette affiche de Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich. Et les Rouge & Bleu ont des raisons d’y croire pour vivre une belle soirée européenne au Parc des Princes, malgré des derniers résultats compliqués. Premièrement, le retour de Kylian Mbappé change la donne, treize jours après son dernier match. Même s’il n’aura sûrement pas 90 minutes dans les jambes, la présence du Français « décuple automatiquement les chances du PSG (…) redonne confiance à ses partenaires, au public et à l’environnement en général et peut inquiéter les Bavarois. » À cela s’ajoute aussi le retour de Presnel Kimpembe, qui insuffle une combativité supplémentaire. Toujours selon le quotidien francilien, Lionel Messi sera également l’autre atout de Christophe Galtier. En quête d’un 8e Ballon d’Or, La Pulga a déjà pris une belle avance pour cette distinction après sa Coupe du monde avec l’Argentine et une bonne performance face aux Bavarois marquera les esprits. « Un an après son arrivée, une adaptation compliquée et un pénalty raté à l’aller contre le Real Madrid, le prodige argentin peut aider Paris à franchir cette première étape. » Enfin, le PSG peut compter sur un gardien en forme ces dernières semaines, Gianluigi Donnarumma. Malgré les deux derniers revers, le portier italien a réalisé de nombreuses parades.

Le quotidien francilien fait aussi un focus sur l’importance du retour de Kylian Mbappé. Revenu plus tôt de sa blessure à la cuisse, l’attaquant français a envie de débuter la rencontre, mais le staff parisien ne prendra aucun risque inutile avec le numéro 7. Ce lundi, le joueur de 24 ans a pris part à l’intégralité de l’entraînement collectif, une première pour lui depuis sa blessure le 1er février dernier. Profitant d’une récupération hors-norme et de derniers examens rassurants, le champion du Monde 2018 désire débuter la rencontre malgré son manque de rythme. Mais, « son cas invite à la plus grande prudence alors que le match retour aura lieu le 8 mars, en Allemagne. » De son côté, le Bayern Munich n’a jamais réellement cru à un forfait du Français pour cette confrontation aller, comme l’avait rappelé à plusieurs reprises le coach allemand, Julian Nagelsmann. Si la tendance est plutôt à un Kylian Mbappé remplaçant au coup d’envoi, reste à savoir si les derniers tests de ce mardi matin pourraient rebattre les cartes. « Cela paraît court, même si avec lui les rêves, même les plus fous, ont tendance à se réaliser. »

Dans Le Parisien, il est également question de Neymar. Critiqué ces dernières semaines pour son attitude sur le terrain et son niveau de jeu, le numéro 10 du PSG s’est présenté en conférence de presse ce lundi dans l’auditorium du Parc des Princes. Et le Brésilien a affiché son optimisme devant les médias malgré les récentes critiques : « Chacun a le droit d’avoir son point de vue et je le respecte. Je fais le maximum pour le club et l’équipe et je le ferai jusqu’à la fin de la saison », a déclaré l’attaquant devant les médias. « J’ai beaucoup de confiance en moi. J’ai toujours été au top depuis que je suis en Europe. Je connais mes capacités et mes qualités. J’aime jouer ces grands matchs, contre ces grandes équipes. C’est à ce moment que les joueurs de grande qualité doivent apparaître. Notre plus grand objectif reste la Ligue des champions. Nous ne sommes pas là pour nous promener mais gagner tous les titres possibles. » Il n’a pas non plus hésité à répondre sur les rumeurs autour de sa vie privée : « Depuis ma première saison à Paris, c’est compliqué. Mais je ne suis pas responsable de cela, je suis juste un joueur. Il y a des sujets qui doivent rester entre nous. Nous devons marcher ensemble. Ce n’est pas normal que des sujets sortent dans la presse, ça doit rester entre nous. Nous devons marcher ensemble. »

🚨🗣️ | Neymar Jr :



“Nos derniers matches n’ont pas été bons, on a eu des défaites et nous ne sommes pas habitués à perdre ! Le PSG est habitué à gagner, et quand il y a des défaites, ça me perturbe !” ❌🇧🇷#PSGBAY pic.twitter.com/NGdPkRZ7Dy — Canal Supporters (@CanalSupporters) February 13, 2023

Enfin, le quotidien francilien en dit un peu plus sur les festivités prévues au Parc des Princes à l’occasion de cette affiche de rêve entre le PSG et le Bayern Munich. Si les supporters ont affiché leur mécontent face aux derniers résultats et que les attitudes des joueurs seront scrutées de près, la majorité appelle à l’union sacrée. Un énorme tifo est notamment attendu à l’entrée des joueurs « allant du virage Auteuil à Boulogne en passant par la tribune Paris, qui a nécessité plusieurs longues semaines de préparation du côté du Collectif Ultras Paris. » En interne, on évoque même une grande animation, preuve que l’union sacrée est prônée par les supporters parisiens. Cependant, l’apparition de quelques banderoles visant les joueurs n’est pas non plus à exclure, selon la physionomie de la rencontre. Mais, la volonté de donner de la voix prédomine.