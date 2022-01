PSG / Brest – Les compositions officielles

Ce soir (21 heures, Canal Plus Décalé), le PSG joue pour la première fois de l’année 2022 au Parc des Princes. Les Parisiens reçoivent Brest dans le cadre de la 21e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, les Rouge & Bleu doivent encore faire sans plusieurs joueurs, dont le dernier en date, Keylor Navas testé positif au Covid-19 ce matin. Tout juste revenu dans le groupe, Gianluigi Donnarumma – qui avait contracté le Coronavirus juste après le match contre Vannes – va donc faire son retour dans les cages parisiennes face au Breton.

Pour cette rencontre contre les Brestois, Mauricio Pochettino – l’entraîneur du PSG – a décidé de se passer de Sergio Ramos. Le défenseur central débutera sur le banc. La charnière centrale sera composée de Marquinhos et Presnel Kimpembe. Auteur d’une bonne entrée en jeu et buteur contre Lyon, Thilo Kehrer est titulaire dans le couloir droit. Nuno Mendes officiera au poste de latéral gauche. Le milieu de terrain a été confié à Marco Verratti, Ander Herrera et Georginio Wijnaldum. Un duo d’Argentin – Di Maria et Icardi – accompagnera Kylian Mbappé en attaque.

Feuille de match PSG / Brest

121e journée de Ligue 1 – Samedi 15 janvier 2022 à 21 heures au Parc des Prince – Diffuseur : Canal Plus Décalé –Arbitre : Lesage – VAR : Batta et Guillard

Le XI du PSG : Donnarumma – Kehrer, Marquinhos(c), Kimpembe, Nuno Mendes -Herrera, Verratti, Wijnaldum – Di Maria, Icardi, Mbappé. Remplaçants : Sergio Rico, Dagba, Sergio Ramos, Danilo, Dina Ebimbe, Draxler, Michut, L.Paredes, X.Simons.

: Donnarumma – Kehrer, Marquinhos(c), Kimpembe, Nuno Mendes -Herrera, Verratti, Wijnaldum – Di Maria, Icardi, Mbappé.