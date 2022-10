Pour le compte de la cinquième journée des phases de poules de Ligue des Champions, le PSG s’est imposé sur le large score de 7 buts à 2 face au Maccabi Haïfa. Le match était classé à haut risque par les autorités, et a été de manière générale, plutôt bien géré en ce qui concerne la sécurité. Cependant, l’UEFA a relevé quelques écarts dans les travées du Parc des Princes.

La plus haute instance du football européen a notifié à ce jour, le Paris Saint-Germain, d’un cas disciplinaire ouvert à son encontre après plusieurs faits qui se sont déroulés au Parc des Princes ce mardi 25 octobre. Selon les informations de nos confères du Parisien et de L’Equipe, l’UEFA reprocherait au PSG le comportements de ses supporters mais aussi de ceux du Maccabi Haïfa. Elle a observé les l’usage de fumigènes et de feux d’artifices. Ces derniers ont été tirés par les supporters israéliens en début de rencontre, entraînant l’arrêt du match pendant quelques instants. Si l’utilisation d’engins pyrotechniques est principalement reprochée aux supporters du Maccabi Haïfa, l’UEFA souligne la responsabilité du PSG, en charge de la sécurité dans son antre.

L’UEFA a également observé des « messages provocateurs de nature offensante« . Un fait cette fois-ci principalement reproché aux supporters Rouge & Bleu qui ont déployé une banderole arborant le message : « Gaza existe, Gaza résiste, Free Palestine« . L’apparition de drapeaux palestiniens dans les travées du Parc des Princes est également reprochée au Paris Saint-Germain par l’UEFA. Le club de la capitale avait par ailleurs, avant la rencontre, annoncé l’interdiction de « drapeau de pays non représentés au PSG« . Le Parisien avance que le huit clos n’est pas risqué, cependant une grosse amende devrait tombée, comme au mois de septembre dernier, après l’usage de fumigènes face à la Juventus Turin.