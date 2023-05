Le PSG devrait changer d’entraîneur la saison prochaine. Pour remplacer Christophe Galtier, plusieurs noms ont été évoqués, comme celui de José Mourinho. L’entraîneur portugais a une nouvelle fois été interrogé sur son avenir.

L’été dernier, Christophe Galtier avait signé un contrat de deux ans avec le PSG. Mais l’ancien coach de Nice ne devrait pas honorer sa deuxième année de contrat. Malgré le titre de champion de France, qui fait des Rouge & Bleu les recordmans dans la compétition, il paye les éliminations précoces en Coupe de France et en Ligue des Champions mais également le jeu proposé sur le terrain. Plusieurs noms ont été avancés pour le remplacer. Julian Nagelsmann, Zinedine Zidane, Thiago Motta, Luis Enrique ou bien encore José Mourinho. Le Special One était même annoncé comme la piste numéro 1. Présent en conférence de presse avant la finale de la Ligue Europa entre le FC Séville et l’AS Roma de ce soir, l’entraîneur portugais a été questionné sur son avenir.

« Je n’ai pas de contact avec d’autres clubs »

« Mon avenir ? Demandez à Mendilibar (entraîneur FC Séville, ndlr), sa situation est plus compliquée que la mienne. J’ai parlé avec mes capitaines, ils m’ont demandé si j’allais rester, mais je leur ai dit la vérité. Ils ne vous le diront pas, mais ils savent parfaitement ce que je vais faire, lance le coach portugais devant les journalistes. Avec l’Inter, j’avais tout fait. J’adore Madrid, c’était une très belle expérience. Maintenant, je n’ai pas de contact avec d’autres clubs. Maintenant, je ne pense qu’à nous et la finale. »