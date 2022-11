À trois jours de son entrée en lice en Coupe du monde face à l’Australie, l’équipe de France avance avec quelques incertitudes, notamment sur son onze de départ. Et pour ce premier match du groupe, Didier Deschamps pourrait être dans l’obligation d’innover.

J-1 avant le début de la Coupe du monde au Qatar. Tenante du titre, l’équipe de France fera son entrée en lice le 22 novembre face à l’Australie, avant d’affronter le Danemark (26) et la Tunisie (30). Un groupe abordable pour les champions du Monde 2018. Mais à quelques jours de cette première confrontation face aux Australiens, Didier Deschamps doit composer avec quelques incertitudes. Déjà privé de ses cadres Presnel Kimpembe, Paul Pogba et N’Golo Kanté, blessés et privés de Mondial, le sélectionneur des Bleus voit également Raphaël Varane et Karim Benzema poursuivre leur entraînement en individuel. Le Mancunien et le Madrilène sont plus qu’incertains pour ce match face à l’Australie. Et lors de l’entraînement à huis clos de ce vendredi, Didier Deschamps a testé une composition en 4-2-3-1, comme le rapporte RMC Sport.

Un quatuor offensif avec Mbappé côté gauche

Après avoir utilisé pendant 18 mois un système en 3-4-1-2, Didier Deschamps a décidé de revenir à un schéma plus classique suite aux deux derniers rassemblements décevants avec la défense à trois. Ainsi, lors de l’entraînement au stade Jassim bin Hamad, « l’équipe des titulaires potentiels était organisée en 4-2-3-1. » Avec l’incertitude autour de Raphaël Varane, une défense centrale peu inexpérimentée pourrait voir le jour avec Dayot Upamecano (7 sélections) et Ibrahima Konaté (2 sélections). Les couloirs défensifs étaient occupés par Benjamin Pavard, à droite, et Lucas Hernandez, à gauche, ce vendredi. Seul joueur confirmé au milieu de terrain, Adrien Rabiot était accompagné par Aurélien Tchouaméni dans l’entrejeu.

Enfin, un quatuor offensif pourrait être aligné face aux Australiens. Habitué à évoluer aux côtés de Karim Benzema à la pointe de l’attaque lors des derniers matches, Kylian Mbappé pourrait retrouver son côté gauche, tandis qu’Ousmane Dembélé est pressenti pour animer le couloir droit. De son côté, Olivier Giroud profitera de l’éventuelle absence du Madrilène pour être placé à la pointe de l’attaque, devant Antoine Griezmann.