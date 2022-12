L’Equipe de France est à deux jours de la finale de la Coupe du Monde 2022 face à l’Argentine. Ce dimanche 18 décembre (16h sur BeIN Sports & TF1) une des deux nations aura l’occasion de décrocher sa troisième étoile. Pour cela, les groupes de Lionel Scaloni et Didier Deschamps poursuivent leur préparation.

En effet, les Bleus poursuivent leur préparation ce vendredi sur leur camp d’entraînement. Cependant, le groupe de Didier Deschamps n’est pas au complet à deux jours de la finale de ce Mondial au Qatar. Si certaines sources parlent d’un virus, tous les éléments vont dans ce sens. Interrogé sur le sujet en conférence de presse, Ousmane Dembélé, avec un peu de légèreté, a répondu que les joueurs de l’Equipe de France se soignait avec des tisanes au miel et gingembre. Quoi qu’il en soit, des symptômes similaires sont constatés chez plusieurs joueurs. En effet, Raphaël Varane, Ibrahima Konaté et Kingsley Coman sont touchés. Cependant, le joueur du Bayern Munich va mieux aujourd’hui. Les trois joueurs n’ont pas foulé la pelouse du camp d’entraînement ce vendredi. En plus des malades, d’autres joueurs ne se sont pas entraînés à deux jour de la finale de la Coupe du Monde.

Aurélien Tchouaméni et Théo Hernandez sont restés aux soins. La demi-finale face au Maroc (victoire 2-0) a laissé des traces sur le plan physique, et le milieu de terrain du Real Madrid et le latéral gauche de l’AC Milan en ont fait les frais. Cependant, les deux joueurs devraient pouvoir tenir leur place de dimanche face à l’Argentine.