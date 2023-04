Le PSG réfléchit déjà à son effectif pour la saison prochaine et devrait donc se montrer actif sur le marché des transferts. Un groupe Rouge & Bleu, pour le moment, pensé par la paire Campos – Galtier, et qui pourrait se faire sans le titi parisien El Chadaille Bitshiabu.

Le Paris Saint-Germain fait face cette saison a un nombre de blessures trop important pour gagner en stabilité sur le plan défensif. Entre Sergio Ramos, Presnel Kimpembe, Marquinhos ou encore Nordi Mukiele, l’arrière garde Rouge & Bleu a souvent été touchée depuis le début de l’exercice 2022-2023. Une situation qui sur le plan collectif a causé du tort au club de la capitale, mais a profité individuellement à El Chadaille Bitshiabu. Le titi parisien a profité de la situation pour grappiller certainement plus de temps de jeu que prévu. A seulement 17 ans, le défenseur central a disputé pas moins de 11 rencontres sous les ordres de Christophe Galtier, passant ainsi 507 minutes sur le pré, dont une période entière face au Bayern Munich en huitième de finale retour de Ligue des Champions. Match pour lequel Bitshiabu a été pointé du doigt par son coach, tant il était impliqué sur la perte de balle de Marco Verratti qui a causé l’ouverture du score des Bavarois. Un coach qui, par ailleurs, a fait savoir publiquement lors du dernier mercato d’hiver que la défense n’était pas à renforcer en priorité, en citant le nom d’El Chadaille Bitshiabu comme réelle alternative.

Le plan précis des dirigeants

Malgré cette prétendue confiance et ce temps de jeu plutôt conséquent, El Chadaille Bitshiabu peine à convaincre. Cependant, nos confrères de Foot Mercato affirment qu’en interne « on refuse de tirer sur l’ambulance bien au contraire« , tout en ayant l’idée bien précise « de le prêter pour une saison sans option d’achat afin de lui permettre de gagner en temps de jeu« . Une idée qui semble être la meilleure pour lui quand on sait que le Paris Saint-Germain enregistrera l’été prochain dans son secteur défensif l’arrivée (libre) de l’expérimenté Milan Skirniar en provenance de l’Inter Milan, puis espère recruter un autre défenseur central. En ce sens, des clubs dont les noms n’ont pas fuités se seraient déjà présentés à la porte du PSG afin de récupérer El Chadaille Bitshiabu pour la saison 2023-2024.