L’arrière-garde du PSG se mue, petit à petit, en un véritable désert. Un nouveau blessé s’est ainsi rajouté à une liste déjà très longue avec la blessure d’El Chadaille Bitshiabu.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le PSG a aligné une défense des plus expérimentales ce dimanche à l’occasion de la 28e journée de Ligue 1 et du choc face à Rennes au Parc des Princes. Un choc qui a finalement tourné à l’avantage des visiteurs qui se sont imposés sur le score sec de 0-2. Avec les absences pour cause de blessure de Marquinhos, Sergio Ramos, Nordi Mukiele, Achraf Hakimi ou Presnel Kimpembe, Christophe Galtier a donc dû innover.

El Chadaille Bitshiabu touché au mollet

El Chadaille Bitshiabu était ainsi titularisé aux côtés de Juan Bernat et Danilo, tandis que Nuno Mendes et Timothée Pembélé se chargeait, eux, des ailes. Et le coach parisien a reçu une mauvaise nouvelle ce jour, une de plus, concernant ce secteur. En effet, via un point médical, le club de la capitale nous indique que Bitshiabu, initialement convoqué avec la France U18 durant la trêve internationale, restera finalement avec son club formateur. Le joueur a ainsi reçu un coup au mollet face aux Bretons et se contentera de soins durant les huit prochains jours.