Thomas Tuchel et le vestiaire « spécial » du PSG

Thomas Tuchel a passé deux ans et demi sur le banc du PSG. L’entraîneur allemand a été questionné sur la difficulté de la gestion de stars dans un vestiaire. Il a parlé de son expérience et a avoué qu’à Paris, le vestiaire était spécial.

Le PSG est dans une phase négative depuis plusieurs semaines. Alors qu’il n’avait pas perdu lors de la première partie de saison, il en est déjà à huit revers sur les trois premiers mois de 2023. Il vient également d’enchaîner deux défaites de suite – en championnat – au Parc des Princes sans marquer. Malgré ça, le club ne veut pas se précipiter et conserve Christophe Galtier, même si sa place est de plus en plus fragilisée. Pour remplacer le technicien français, plusieurs noms ont été avancés dont celui de Thomas Tuchel. Mais l’ancien coach des Rouge & Bleu a finalement signé au Bayern Munich. Présent en conférence de presse ce lundi, il a été interrogé sur la difficulté de gérer des stars dans un vestiaire. Il a évoqué ses expériences, dont celle à Paris.

« Il n’y a pas de secret pour gérer des stars »

« Il n’y a pas de secret pour gérer des stars. Chaque club a son propre ADN, c’était spécial à Paris. C’est différent en Angleterre et en Allemagne, c’est donc difficile de comparer. La culture de Chelsea et du Bayern est assez similaire. Il s’agit avant tout de gagner. Ce sont des clubs forts qui fixent les règles, cela forge le caractère. C’est vrai que les choses étaient un peu différentes à Paris. C’est une culture un peu différente dans le pays, mais ce n’est ni mieux ni moins bien, lance l’ancien coach du PSG en conférence de presse. Le plus important, c’est que j’aime mon équipe. C’était génial d’être sur le terrain avec de telles personnalités. Un vestiaire est une entité sensible. »