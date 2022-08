Le PSG possède une liste d’indésirables dont il aimerait se séparer cet été et tout particulièrement au milieu de terrain. Parmi eux on retrouve Ander Herrera, Julian Draxler, Georginio Wijnaldum ou encore Idrissa Gueye. Si le Néerlandais est arrivé à Rome ce jeudi pour signer un prêt avec option d’achat, qui pourrait devenir obligatoire selon certaines conditions, il est le seul de cette liste à être sur le point de s’engager pour un nouveau club. Concernant l’international sénégalais, même s’il souhaite de base rester à Paris, ses dirigeants voudraient qu’il trouve un nouveau challenge et une de ses anciennes équipes serait intéressée pour le rapatrier.

Frank Lampard apprécie le milieu de terrain

En effet depuis quelques jours, l’intérêt d’Everton est réel pour Idrissa Gana Gueye, et le joueur ne serait pas contre de revenir en Angleterre. Les Toffees sont justement très actifs en ce début d’août puisqu’ils enregistreront dans les prochaines heures l’arrivée du Lillois, Amadou Onana. Le milieu de terrain belge, qui était tout proche de s’engager avec West-Ham, devrait finalement prendre le chemin la Mersey pour 36 millions d’euros, rajouté à cela 4 millions de bonus. Si cette arrivée a pu générer quelques doutes dans l’esprit de certains sur la suite des négociations dans le dossier Gana Gueye, il n’en est finalement rien. Selon les informations du journaliste pour Goal.com, Marc Mechenoua, l’arrivée d’Amadou Onana du côté d’Everton « n’a pas d’incidence » sur la volonté du club de recruter aussi le milieu de terrain parisien. Frank Lampard voudrait renforcer le coeur de son jeu avec les deux joueurs.

[MAJ 15h30] De son côté, Fabrizio Romano confirme également que le recrutement d’Amadou Onana n’aura aucune répercussion sur une potentielle arrivée d’Idrissa Gueye chez les Toffees. Le spécialiste du mercato indique même qu’Everton pousse pour conclure rapidement un accord avec le milieu de terrain du PSG. Il reste encore quelques détails à régler, précise Fabrizio Romano. À noter que l’international sénégalais n’a pas été convoqué par Christophe Galtier pour le déplacement sur la pelouse de Clermont en Ligue 1 ce samedi. Le premier signe d’un départ du joueur de 32 ans vers la Premier League ?