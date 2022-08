PSG : Wijnaldum est arrivé à Rome

Dans la chantier annoncé qui est de dégraisser l’effectif, la direction sportive du PSG réalise ses premières manœuvres, et est en passe de clôturer le premier dossier. En effet, le secteur de jeu qu’est le milieu de terrain, beaucoup trop garni aujourd’hui, voit Georginio Wijnaldum quitter les Rouge & Bleu afin de s’engager en Serie A avec l’AS Rome. Si le transfert se fait sous la forme d’un prêt, celui-ci est associé à une option d’achat, dont les détails sont à retrouver ici. Etant un élément du groupe mis à part sous les ordres de Christophe Galtier, Georginio Wijnaldum aurait consenti un effort financier afin de rendre la transaction possible selon Saber Desfarges.

Les premières images de l’arrivée du joueur à Rome sont sorties aujourd’hui, et l’officialisation ne devrait pas tarder.