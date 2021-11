Le PSG célèbre les 30 ans du Virage Auteuil

Le PSG affronte Nantes cet après-midi (17 heures, Prime Video) dans le cadre de la 14e journée de Ligue 1. Une rencontre qui sera spéciale pour le Virage Auteuil. En effet, ce dernier fête ses 30 ans. Ce samedi, des festivités autour de cet anniversaire doivent avoir lieu en marge du match contre les Nantais. Le PSG n’a pas oublié cet anniversaire et a tenu à le souhaiter via ses réseaux sociaux. Le club de la capitale a aussi fait un petit historique des 30 ans du virage.

“Un idéal de vie”. Voilà comment pas mal de supporters du virage Auteuil pourraient résumer leur appartenance à cette tribune du Parc des Princes.

Lieu de toutes les ferveurs, génératrice de tifos flamboyants et de chants revendiquant un dévouement sans faille, Auteuil est un symbole : l’endroit où se retrouve désormais les fans franciliens, prêts à tout donner pour que vive leur passion rouge et bleue. Auteuil, c’est la tribune populaire, celle du mélange et du partage, de la communion et des amitiés éternelles. 1991. La date n’est pas anodine. C’est celle de la naissance d’Auteuil, quand la tribune devint virage. Bien sûr, au départ, ils ne sont que quelques dizaines. Puis des centaines. Puis des milliers. Un peuple enfin, fidèle et toujours au rendez-vous.

Auteuil, c’est la stéréophonie qui s’incarne au Parc, c’est un nouveau moteur qui rugit à chaque nouvelle rencontre, c’est l’amour inconditionnel d’un maillot qui se dessine à coups de drapeaux, de mélodies gorgées de panache, de foi sans cesse réactivée. Le temps a passé, la passion n’a rien cédé.

2021 : on y est. Le virage Auteuil a trente ans! Trente ans! Et il respire toujours plus fort, l’enfant s’est fait homme. Bon anniversaire au virage Auteuil.

Le Paris Saint-Germain souhaite un joyeux 𝟑𝟎e anniversaire au 𝐕𝐢𝐫𝐚𝐠𝐞 𝐀𝐮𝐭𝐞𝐮𝐢𝐥 ! 🏟️❤️💙 🎉 1⃣9⃣9⃣1⃣-2⃣0⃣2⃣1⃣@Co_Ultras_Paris | #30AnsVA pic.twitter.com/wZaUooUGPT — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 20, 2021