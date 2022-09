A la fin de la saison dernière, le PSG, avec la prolongation de Kylian Mbappé, a très certainement enregistré sa meilleure recrue pour composer son effectif. Cependant, en étant dans son droit, la star française a posé ses conditions afin de poursuivre l’aventure sous les cieux parisiens. Cependant aujourd’hui, la question de savoir si les éventuelles promesses faites par le club de la capitale ont été tenues et si les postures de l’attaquant ont été respectées se pose.

Après une fin de saison 2021-2022 en fanfare sur le plan personnel, à l’image de l’annonce de sa prolongation, Kylian Mbappé retrouve le Paris Saint-Germain au cours de l’été dernier, notamment pour la tournée estivale. Un Japan Tour 2022 au cours duquel il retrouve Neymar. La star brésilienne qui ne semblait plus en odeur de sainteté dans les rangs Rouge & Bleu, ne jouit plus d’une bonne relation avec le numéro 7 parisien, et cela a été constaté par tout le Parc des Princes lors de la deuxième journée de Ligue 1 Uber Eats face à Montpellier (victoire 5-2), et ce fameux « penalty gate« . Selon des sources en interne et des propos rapportés par RMC Sport : « Il a toujours des hauts et des bas. Il est comme ça. Au début il y a eu un peu d’agacement avec Neymar et le pénalty. Mais tout va bien maintenant. On oublie vite qu’il n’a que 23 ans« . Nos confrères ajoutent également que d’autres sources confieraient au sujet des tensions entre les deux attaquants qu’il n’y a « pas de quoi en faire en drame. Tout cela va finir par passer. Ce n’est rien« . Par ailleurs, la direction du PSG assure que le départ de Neymar n’a jamais été réclamé par son coéquipier. Cependant, cette éventualité, qui a germée dans l’esprit des décideurs parisiens, n’était pas pour déplaire à Kylian Mbappé. En effet, un transfert de la star brésilienne aurait permis au champion du monde 2018 de jouir de cette liberté presque revendiquée il y a une semaine en zone mixte au Stade de France. A cette liberté, aurait pu s’ajouter un complément en attaque.

Le mirage du mercato

Si Mbappé a pour préférence d’évoluer avec plus de liberté, c’est aussi pour pouvoir tourner autour d’un attaquant de pointe, et donc être plus impactant à la création du jeu. En ce sens, le PSG a pensé tout au long de l’été 2022 à recruter cet élément manquant à l’effectif. « On était tous convaincus qu’il fallait un quatrième joueur avec un profil différent. Ce quatrième joueur n’est pas venu, c’est dommage mais c’est comme ça« , a déclaré en conférence de presse aujourd’hui Christophe Galtier. S’il a un temps été question de Robert Lewandowski ou encore Gianluca Scamacca, la finalité n’a apporté aucun joueur supplémentaire potentiellement titulaire sur la ligne offensive, et sans grande surprise, Neymar est resté un joueur du Paris Saint-Germain. Auteur d’un début de saison étincellent, il a été irréprochable au cours de la préparation et continue de l’être aujourd’hui. Il est donc difficile de pointer du doigt le numéro 10 brésilien.

Cependant, Mbappé n’est pas le seul déçu du mercato estival Rouge & Bleu. Sans langue de bois, Christophe Galtier fait savoir depuis la fin de celui-ci que l’effectif n’est pas complet. Et preuve qu’il travaille main dans la main avec Luis Campos, le conseiller du football du PSG tient le même discours sur les ondes d’RMC : « Non, on n’a pas fait un bon mercato. On a une énorme qualité dans l’effectif mais au final on n’arrive pas à la perfection. C’est toujours difficile d’avoir la perfection, mais on travaille pour être le plus proche possible« , a-t-il déclaré le 16 septembre dernier pour l’émission Rothen s’enflamme. Selon une source proche des négociations de la prolongation de contrat de Mbappé, il lui a été dit que « l’équipe allait être améliorée, mais en étant toujours soumise aux règles du fairplay financier« , des propos rapportés par nos confrères d’RMC. Ces derniers relayent également que : « Absolument aucune promesse n’a été formulée. Nasser l’a bien dit, tout comme Kylian« .