Pour le compte de la 29e journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG s’est incliné (1-0) face à l’Olympique Lyonnais. L’occasion pour le public du Parc des Princes de siffler Lionel Messi au moment de l’annonce des compositions officielles comme ce fut le cas lors de la réception du Stade Rennais. Un comportement qui choque en Argentine.

Ce dimanche 2 avril 2023, soir de match face à l’Olympique Lyonnais et malheureusement pour les Parisiens soir de défaite. Cependant, le groupe « K-Soce Team » du Collectif Ultras Paris a su fêter son quinzième anniversaire malgré le spectacle offert sur la pelouse. Cependant, l’ambiance festive des travées du Parc des Princes n’a pas traversé l’Atlantique comme les sifflets à l’encontre de Lionel Messi lors de l’annonce des compositions officielles. Comme face au Stade Rennais juste avant la trêve internationale, le 19 mars dernier, les supporters du Paris Saint-Germain ont hué le nom du septuple Ballon d’Or. Sacrilège en Argentine. La presse locale semble ne pas comprendre comment est-il possible de réserver un tel traitement à la légende qu’est Leo Messi. « Incroyable » titre le quotidien Olé. Le journal parle d’une « situation pas neuve, mais qui continue de surprendre« . Nos confrères argentins tentent de trouver des explications à la genèse de ce désamour entre le public du Parc des Princes et La Pulga : la victoire de l’Albiceleste en finale de Coupe du Monde 2022 face aux Bleus ? Ou encore le dossier de sa prolongation étroitement lié aux rumeurs de son retour au FC Barcelone ?

« Messi n’est pas prophète hors de son pays«

Autre média argentin s’étant penché sur le sujet : TyC Sports. La chaîne de sport évoque elle « une relation de plus en plus distante » entre le peuple Rouge & Bleu et son numéro 30. Dans un édito publié dans les colonnes de Clarin, la réflexion est un peu plus poussée : « Si vous n’aimez pas un joueur, ne vaut il pas mieux l’ignorer que de créer un climat hostile et contre-productif pour votre équipe ?« , se demande le journaliste argentin auteur de l’édito qu’il a titré : « Messi n’est pas prophète hors de son pays« . En concédant que les rumeurs autour de son départ n’aide pas, il est regretté dans les lignes publiées par le quotidien argentin que Leo Messi soit « l’étranger le plus fustigé de Paris« .