Auteur d’une première partie de saison de haut niveau aussi bien en club qu’en sélection, Kylian Mbappé pourrait prochainement être récompensé pour ses mois de novembre-décembre en Ligue 1.

Depuis le début de saison, Kylian Mbappé affole les compteurs. Meilleur buteur de Ligue 1 (13 réalisations), de Ligue des champions (7) et de Coupe du monde (8), l’attaquant de 24 ans est un danger permanent pour les défenses adverses. En championnat, il affiche un total de 13 buts et 2 passes décisives en 16 matches disputés. Et l’international français pourrait prochainement être récompensé ses performances en Ligue 1 lors des mois de novembre-décembre.

Mbappé en concurrence avec Fofana et Bourigeaud

Avec l’organisation de la Coupe du monde entre le 20 novembre et le 18 décembre, l’Union nationale des footballeurs professionnels (UNFP) a décidé de décerner un trophée UNFP sur les quatre journées de championnat qui ont eu lieu lors des deux derniers mois. Avec deux buts inscrits face à Auxerre (5-0) et le RC Strasbourg (2-1), Kylian Mbappé est en lice pour remporter cette récompense individuelle. Il sera en concurrence avec le Lensois, Seko Fofana (1 but et 1 passe décisive en 360 minutes) et le Rennais, Benjamin Bourigeaud (3 buts en 360 minutes). Votez ici pour le titre de meilleur joueur du mois de novembre-décembre. C’est la première fois de la saison que le numéro 7 des Rouge & Bleu est nommé pour cette récompense. Il a déjà vu ses coéquipiers Neymar Jr et Lionel Messi être récompensés en août et septembre.

Les joueurs du mois de la saison 2022-2023

Août : Neymar Jr (45%)

: Neymar Jr (45%) Septembre : Lionel Messi (57 %)

: Lionel Messi (57 %) Octobre : Martin Terrier (42%)