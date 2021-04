PSG / LOSC : annoncez votre pronostic

Ce samedi à 17 heures (Canal Plus), le PSG reçoit – au Parc des Prince – le LOSC, dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1. Une affiche entre les deux premiers du championnat, à égalité de points (63), qui pourrait avoir son importance dans la course au titre. Victorieux face à l’OL (4-2) avant la trêve internationale, les joueurs de Mauricio Pochettino voudront marquer les esprits face au club nordiste. Alors comment sentez-vous ce match capital entre Parisiens et Lillois ? Annoncez votre pronostic ici.

Avant la coupure internationale, le PSG s’était imposé avec brio sur la pelouse de l’OL (4-2). Un score annoncé ici par m.verratti, HARTY-SERENITE. Félicitations !