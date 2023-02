Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 19 février 2023. Le match face au LOSC, des tensions à tous les étages chez les Rouge & Bleu, Christophe Galtier agacé, Messi-Neymar-Mbappé un trio à reformer.

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une aux tensions à tous les étages au PSG. Avant de recevoir le LOSC ce dimanche (13h sur Prime Video et Canal Plus Foot), le club de la capitale reste sur une série de trois défaites d’affilée, une première depuis 2011. Une spirale négative qui entraîne de nombreuses tensions à tous les niveaux. « L’hiver des Parisiens a rarement été aussi rude sous l’ère qatarienne et il tend, forcément, les relations en interne. » Sous le regard de l’Emir, la prestation face au Bayern Munich (0-1) en Ligue des champions mardi dernier n’a pas été au goût de Nasser al-Khelaïfi. Ce dernier n’a pas apprécié l’image renvoyée par son équipe avec un style de jeu défensif et impuissant. « L’écho des critiques n’a pas échappé à Galtier. » Le coach parisien s’est montré pour la première fois assez agressif en conférence de presse. De plus, les joueurs ne dégagent pas entre eux une parfaite harmonie. Certains cadres comme Marquinhos, Presnel Kimpembe, Neymar Jr et Lionel Messi entre autres « considèrent que l’effectif est affaibli par rapport à la saison passée et que trop de recrues ne sont pas au niveau. »

Formé au club, Presnel Kimpembe regrette que les directions successives fassent partir les Titis formés et « que l’amour du maillot s’évapore avec ces départs. » Le champion du Monde se sent plus proche des jeunes (El Chadaille Bitshiabu, Warren Zaïre-Emery, Ismaël Gharbi…) que les stars de l’effectif. Et cela peut créer de la friture comme son discours tenu devant les supporters face à l’AS Monaco (3-1). Le capitaine Marquinhos, qui avait demandé à ses coéquipiers de ne pas aller voir les supporters, n’a pas apprécié cela et a pu le vivre comme un affront, rapporte L’E. De manière plus générale, « l’atmosphère entre les joueurs s’est singulièrement tendue depuis le retour de la Coupe du monde. Elle l’est également entre plusieurs cadres et la direction sportive », à l’image de la discussion entre Luis Campos et Neymar/Marquinhos à l’issue de la défaite en Principauté. De son côté, Christophe Galtier estime aussi que le conseiller sportif empiète sur ses prérogatives suite à son intervention dans le vestiaire à la pause face à l’ASM. Si ce duo a tendance à marcher main dans la main, « les derniers jours ont semblé pointer quelques divergences entre les deux hommes, notamment sur la structure de l’effectif. »

Dans ses expériences passées à Saint-Etienne et Lille, Christophe Galtier pouvait s’appuyer sur le travail défensif de son « premier rideau », chose impossible au PSG où les trois offensifs ne défendent quasiment jamais. « Tout le travail de ses analystes vidéo, qui s’appuient aussi sur ce ‘premier rideau’, devient donc inutile et le technicien se retrouve à tâtonner. » Une situation qui l’agace, surtout qu’il est dans le besoin de résultat immédiat notamment à Marseille (26 février) et Munich (8 mars), deux rendez-vous importants pour son avenir et celui du club. « Les décisions du club ces derniers mois ont conduit à ce qu’on vit aujourd’hui et tout le monde s’étonne. Surtout, tout le monde en impute la responsabilité à Galtier, ce qui est injuste. », explique un intime du club. Mais avec l’offre de rachat de Manchester United, « les (mauvaises) affaires parisiennes ne semblent donc pas une priorité de l’émirat », pour l’instant, conclut L’Equipe.

Le quotidien sportif évoque aussi les retours importants de Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe dans le groupe de Christophe Galtier. Deux joueurs qui pourraient être titulaires ce dimanche. L’attaquant français a de bonne chance de débuter la rencontre, comme l’avait annoncé son coach en conférence de presse. Face à son ancienne formation, le technicien français pourrait revenir à un 4-3-3, ou 4-4-2 losange, avec le trio offensif Messi-Neymar-Mbappé. En défense, Marquinhos, Achraf Hakimi et Nordi Mukiele manquent à l’appel. Une occasion à saisir pour le Titi, Timothée Pembélé. De son côté, Fabian Ruiz pourrait retrouver sa place de titulaire dans un milieu à trois. D’ailleurs, l’Espagnol « aurait vraisemblablement commencé contre le Bayern Munich, s’il n’avait pas été affaibli par une ‘grosse gêne musculaire’ en début de semaine. »

De son côté, Le Parisien évoque un match à haute tension au Parc des Princes ce dimanche après-midi entre le PSG et le LOSC. Les Rouge & Bleu devront vite réagir « sinon la crise de nerfs va provoquer des étincelles. » Avec seulement deux buts marqués lors des trois derniers matches, le club de la capitale ne peut pas s’appuyer sur Neymar Jr, qui enchaîne les prestations compliquées et fait parler de lui pour les mauvaises raisons. « Pour siffler la fin de la récréation, il faudrait une autorité. Nasser al-Khelaïfi, le président, est présent mais absent, muet. Luis Campos, le conseiller, est fragilisé par son mercato estival raté, à l’image de Hugo Ekitike que peu supportent dans le vestiaire en raison d’une supposée grosse tête. Quant à l’entraîneur, Christophe Galtier, ses trois revers de suite entament sérieusement son crédit », résume LP. Ces derniers jours, certains noms sont apparus (Zinedine Zidane, José Mourinho) qui démontre la fragilité du coach parisien à son poste, même s’il est toujours soutenu par une partie de son vestiaire. Le coach de 56 ans sait mieux que quiconque qu’une victoire contre son ancien club lui offrirait une bouffée d’oxygène, une semaine avant le Classique face à l’Olympique de Marseille au Stade Vélodrome (26 février). « Il pourra cette fois compter dès le coup d’envoi sur Kylian Mbappé, le gardien du feu, celui qui vous change une équipe, comme le révèle une nouvelle fois son entrée au Parc mardi. »

Enfin, le quotidien francilien fait un focus sur le très probable retour du trio offensif Messi-Neymar-Mbappé face à Lille ce dimanche. Les trois attaquants ont débuté un seul match ensemble en 2023 (face à Reims, 1-1), contre quinze en première partie de saison. Ainsi, chaque membre devra retrouver son niveau de jeu, même s’ils n’ont pas encore connu la défaite ensemble au coup d’envoi. « En tribune comme en coulisse, tout le peuple parisien ne rêve évidemment que d’une chose : voir sa triplette retrouver le liant, l’allant et le rendement de l’été dernier. » Lors de la première partie de saison, le trio offensif a été aligné ensemble à 15 reprises lors des 22 matches officiels et avait marqué 76% des buts parisiens. Mais à ce jour, leur association n’inspire plus la même crainte, à l’image du récent discours tenu par le capitaine du Stade de Reims, Yunis Abdelhamid, après le match nul arraché (1-1) au Parc des Princes fin janvier : « On sait que ça ne défend pas beaucoup devant. Dans les sorties de balle, c’est facile, comme les trois de devant ne défendent pas. Ils font toujours l’effort de presser un petit peu mais à partir du moment où ils ont fait cet effort, ils ne participent plus aux tâches défensives de leur équipe. » Depuis la reprise post-Coupe du monde, ce trio a seulement marqué quatre buts sur les onze inscrits par le PSG. « Reste à savoir si avec un Messi en dedans, un Neymar qu’on dit toujours fragilisé par sa cheville et un Kylian Mbappé de retour de blessure, leur union peut de nouveau faire la force dès ce dimanche face au LOSC », conclut LP.