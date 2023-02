PSG / LOSC : Les pronos de la rédac’ avec Parions Sport

Pariez avec ParionsSport en ligne sur le match entre le Paris Saint-Germain et le LOSC, cet après-midi à 13h, à l’occasion de la 24 ème journée de Ligue 1.

Match au sommet en Ligue 1 ! Le PSG rencontre Lille, 5 ème du championnat de France et encore en course pour une place européenne.

Dans le dur ces dernières semaines, avec 3 défaites de rang contre Marseille (2-1), Monaco (3-1) et le Bayern (0-1), les parisiens ont l’occasion de conserver leur avance en championnat en s’imposant face aux Nordistes. A l’occasion de ce choc, nous vous proposons en partenariat avec ParionsSport en ligne, également partenaire du Paris Saint-Germain, nos meilleurs pronostics !

Faites votre choix parmi la sélection de paris proposée ci-dessous et profitez dès maintenant d’un 1er pari triplé jusqu’à 100€ ! *

Le pronostic de la redac’

De retour au Parc des Princes quelques jours après sa défaite contre le Bayern Munich, le Paris Saint-Germain aura l’occasion de briller devant son public, face à une équipe qu’il a mystifié cette année au mois d’août (score de 1-7).



Les paris CS



Le PSG gagne (1,62) :

Le PSG va stopper l’hémorragie. Après 5 défaites en 2023 contre des

équipes majeures, les Parisiens auront fort à faire face à des Lillois qui réalisent une excellente

saison, portée notamment par des éléments offensifs forts comme Jonathan David ou Rémy

Cabella.

La cote de la victoire du PSG est à 1,62 sur ParionsSport en ligne.

But de Mbappé (2,00) :

De retour en avance pour aider le club de la capitale à repartir sur de bons rails, le génie français pourrait être titulaire ce dimanche.

Tout proche d’inscrire 2 buts ce mercredi contre les Munichois, Kylian Mbappé pourrait y aller de son but ce week-end, lui qui est encore en course pour le trophée de meilleur buteur de Ligue 1 (13 buts inscrits, contre 15 pour Balogun). On rappelle que le numéro 7 du Paris Saint-Germain est aussi à 4 réalisations d’égaler Edinson Cavani en tête des meilleurs scoreurs de l’histoire du club.



La cote du but de Kylian Mbappé est à 2,00 sur ParionsSport en ligne

La grosse cote

Paris l’emporte 2-1 (8,00).

Habitué des rencontres difficiles ces dernières semaines, craignant le pressing pratiqué par chaque adversaire, le PSG risque encore une fois d’être mis à mal ce week-end par l’intensité du jeu pratiqué par le LOSC. Des Dogues en très grande forme puisqu’ils n’ont perdu qu’une seule fois en 2023 (défaite 1-0 contre Nice le 29 janvier). Nous voyons donc les Parisiens l’emporter, mais également les lillois inscrire un but, dans une rencontre disputée.

La cote de la victoire 2-1 du PSG contre Lille est à 8,00 sur ParionsSport en ligne.

Et vous, quels sont vos bons plans pour ce match ? Mettez-les dans les commentaires !

Bon match et à vos paris !

Nous vous rappelons par ailleurs que les jeux d’argent sont strictement interdits aux personnes

mineures. Pour ne pas faire du jeu d’argent un réflexe que je répète sans fin, il est important de me

fixer des limites de temps et de faire des pauses régulières.

*Voir conditions sur le site de ParionsSport en ligne