Bayern / PSG – Sadio Mané de retour à l’entraînement

Après le revers concédé devant son public mardi dernier dans le cadre du match aller des huitièmes de finale de Ligue des Champions, le PSG se rendra à Munich le 8 mars prochain afin d’arracher sa qualification. Et à cette occasion, Sadio Mané devrait bel et bien être présent avec ses coéquipiers.

C’est un match frustrant auquel on a assisté ce mardi. Auteurs d’un premier acte de piètre qualité, les Rouge et Bleu se sont réveillés dans les trente dernières minutes, bien aidés par l’entrée en jeu de Kylian Mbappé il est vrai. Mais, in fine, ce sont bien les visiteurs qui se sont imposés sur la plus petite des marges grâce à un but de Kingsley Coman. Mais il n’y avait pas uniquement le Bondynois comme star qui manquait à l’appel durant ce choc européen.

Sadio Mané sur le retour

En effet, touché au genou depuis novembre dernier, Sadio Mané n’a donc pas participé aux succès des siens. Mais la donne devrait être totalement différente le 8 mars prochain. Car oui, comme on a eu le loisir de l’observer via des photos partagées par le Bayern Munich sur ses réseaux sociaux, l’international sénégalais a repris le chemin de l’entraînement collectif ce dimanche matin trois mois plus tard. Le joueur est apparu souriant sur ces clichés. Sa présence est donc plus que probable, sauf rechute d’ici là.