Marquinhos
PSG – Marquinhos a débuté sa préparation d’avant-saison

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas3 août 2025

Le PSG va entamer sa préparation pour la saison 2025-2026 dans quatre jours. Ses joueurs ont déjà commencé leur préparation pour être en forme pour l’exercice à venir.

Après une saison historique terminée le 13 juillet dernier, le PSG va déjà retrouver les terrains avec la Supercoupe d’Europe contre Tottenham le 13 août prochain. Les Parisiens vont retrouver le chemin du Campus de Poissy mercredi matin. Mais, à la fin de leurs vacances, les joueurs de Luis Enrique ont entamé leur préparation afin d’arriver en forme pour la rencontre contre les Spurs

Des courses sur un tapis de course

Les joueurs du PSG ont reçu un programme de la part du staff parisien afin de commencer leur préparation avant de tous se retrouver sur les terrains du Campus de Poissy le 6 août prochain. Plusieurs joueurs ont dévoilé leur retour au travail sur les réseaux sociaux. C’était le cas de Nuno Mendes ou encore Gonçalo Ramos. Ce dimanche, sur sa story InstagramMarquinhos a posté des vidéos et des photos de lui en train de courir sur un tapis de course. Le capitaine parisien, qui va entamer sa treizième saison sous le maillot du PSG, voudra entamer cette dernière avec un trophée, la Supercoupe d’Europe. Il travaille pour être en forme pour le match contre les Spurs dans dix jours. 

Tags
