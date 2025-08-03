Anciens – David Luiz retrouve l’Europe et signe à Chypre

David Luiz a joué pendant deux ans au PSG. Le défenseur central brésilien, après quatre ans au Brésil, va retrouver l’Europe avec le Pafos FC, champion de Chypre en titre.

De 2014 à 2016, David Luiz a porté le maillot du PSG à 89 reprises (huit buts). Il a ensuite quitté le club de la capitale pour retourner à Chelsea, son club avant les Rouge & Bleu. Il y restera trois ans avant de jouer deux ans à Arsenal. En septembre 2021, il retourne dans son Brésil natal pour s’engager avec Flamengo. Il jouera pendant trois ans dans le club auriverde avant de signer à Fortaleza, un autre club brésilien, en janvier dernier.

Le huitième club de sa carrière

L’ancien numéro 32 du PSG n’aura joué que six mois dans ce club. À 38 ans, il va en effet retrouver l’Europe avec un transfert au Pafos FC, champion en titre du championnat chypriote. L’international brésilien (38 ans) a signé un contrat de deux ans avec le Pafos FC, soit jusqu’en juin 2027 David Luiz a reçu un accueil très chaleureux des supporters après son arrivée à Chypre. Il pourrait retrouver la Ligue des champions cette saison, le Pafos FC affrontant le Dynamo Kiev lors du troisième tour préliminaire de la Champions League (5 et 12 août).