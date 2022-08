Depuis l’intronisation officielle de la nouvelle direction sportive du PSG, le cap a changé, et la façon de travailler aussi. En effet, les pistes et les rendez-vous se multiplient en cette période de mercato estival, et le temps passe. Si Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele et Renato Sanches sont d’ores et déjà des joueurs du Paris Saint-Germain, d’autres noms sont liés au club de la capitale. Une rumeur est apparue ces dernières heures d’un intérêt prononcé du club parisien pour Marcus Rashford.

Un joueur « important » pour Manchester United

Soucieux de renforcer sa ligne d’attaque, le PSG prospecte différents profils de joueurs dont celui de Marcus Rashford. Le représentant de l’international anglais, qui n’est autre que son frère, aurait même rencontré les dirigeants parisiens la semaine dernière selon les médias britanniques. Mais toujours d’après ces mêmes échos, les décideurs Mancuniens compteraient sur lui et ne souhaiteraient pas se séparer de son attaquant. Ce son de cloche a été confirmé par son entraîneur, Erik Ten Hag, en conférence de presse qui a clairement fermé la porte à un départ de son joueur.

« Rashford est vraiment important, vous l’avez vu dès le premier jour, je suis vraiment content de lui et je ne veux surtout pas le perdre. Rashford est dans nos plans. Il restera à Manchester United ! »