PSG / Nantes – Les compositions officielles

Le PSG (leader) et le FC Nantes (13e) se font face dans moins d’une heure (21h00, Canal+ Foot / Canal+ Sport 360) pour le compte de la journée 26 de Ligue 1. Voici les compositions choisies par les deux coaches, à savoir Christophe Galtier et Antoine Kombouaré.

Fort de ses deux derniers succès, et non des moindres, au sein de l’élite hexagonale, d’abord face au LOSC (4-3) et ensuite face à l’OM (0-3), le PSG va tenter la passe de trois ce samedi soir. Pour cela, il faudra se défaire du FC Nantes avec un homme que les Rouge et Bleu connaissent bien à sa tête en la personne d’Antoine Kombouaré. Le club parisien a, en outre, tout intérêt à ne pas se tirer une balle dans le pied inutilement à quatre jours d’un déplacement périlleux en Allemagne pour y défier le Bayern Munich.

Et les compositions des deux équipes viennent tout juste de tomber. Christophe Galtier a fait le choix de reconduire son système en 3-5-2. Gianluigi Donnarumma sera le dernier rempart. Devant lui, la défense à trois têtes sera composée de Danilo, Marquinhos et Sergio Ramos. Sur les ailes, ce sont Nordi Mukiele et Nuno Mendes qui joueront le rôle des pistons droit et gauche. Dans l’entrejeu, Warren Zaïre-Emery supplée Marco Verratti. Le titi parisien sera épaulé par Vitinha et Fabian Ruiz. Enfin, Lionel Messi et Kylian Mbappé formeront le duo offensif. Pour sa part, Antoine Kombouaré a décidé, comme on pouvait s’y attendre, de miser sur un schéma très défensif.

La feuille de match de PSG / Nantes

Stade : Parc des Princes – Horaire : 21h00 – Diffuseur : Canal+ Foot et Canal+ Sport 360 – Arbitre : Jérémy Stinat – Assistants : Christophe Mouysset et François Boudikian – Quatrième arbitre : Alexandre Perreau Miel – VAR : Benoît Bastien et Marc Boullengier