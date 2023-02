Ligue 1 : Le PSG prend ses distances au classement

Au terme de la 22e journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG est assuré de maintenir le RC Lens à 8 points derrière. Les Sang & Or semblent faiblir en ce début d’année 2023, et lâchent des points cruciaux dans la course au titre. Aux Parisiens d’en profiter … .

Au cours de cette 22e journée du championnat de France, le Paris Saint-Germain s’est imposé (2-1) face à Toulouse. Une victoire qui permet aux hommes de Christophe Galtier de pointer à la première place avec 54 points. Au passage, dans la course au titre, le club de la capitale met le RC Lens à distance, et à 9 points derrière. Un bilan comptable valable pendant 24h puisqu’aujourd’hui, les Lensois se déplaçaient sur la pelouse du Stade Francis-Le Blé afin d’y affronter Brest. Une rencontre qui s’est soldée par un match nul (1-1). Un point permettant donc à Seko Fofana et ses coéquipiers de clôturer cette 22e journée de Ligue 1 Uber Eats à 8 points du leader, le PSG.

En championnat, le RC Lens reste sur une série de trois matchs sans victoire (2N – 1D). Une série dont pourrait bénéficier le Paris Saint-Germain afin de creuser l’écart, mais aussi l’Olympique de Marseille qui pourrait asseoir sa place de dauphin, et espérer davantage jusqu’au 26 février prochain et le Classique qui se jouera en championnat, au Vélodrome. L’OM affronte l’OGCN ce dimanche soir et pourrait revenir à 5 longueurs des Parisiens en cas de victoire sur sa pelouse. Avant le coup de d’envoi, les Marseillais sont donc deuxième avec 46 points.