PSG / Toulouse : ce qu’il faut retenir du match

Lancé dans un marathon de matches, le PSG enchaîne un deuxième succès de rang ce samedi soir à l’occasion de la 22e journée de Ligue 1. Face à une équipe toulousaine invaincue depuis le début d’année 2023, le club de la capitale devait évoluer sans plusieurs cadres comme Sergio Ramos, Marco Verratti, Neymar Jr et Kylian Mbappé. Si certains ont confirmé leur forme du moment, d’autres continuent de décevoir à quelques jours des grosses échéances.

Achraf Hakimi confirme sa montée en puissance

Depuis son arrivée dans la capitale française à l’été 2021, Achraf Hakimi montre une grande irrégularité dans ses performances. Si le Marocain peut se montrer décisif sur une série de matches, il lui arrive trop souvent de livrer des prestations pas assez abouties pour un joueur de son calibre. Mais à l’approche des matches à intensité, l’ancien de l’Inter Milan monte en puissance. Auteur d’une bonne performance face au Montpellier Hérault en milieu de semaine, avec un magnifique but refusé, le latéral droit a surfé sur sa forme du moment. Disponible dès les premières minutes, le Marocain a fait pencher le jeu parisien sur le côté droit, chose rare depuis plusieurs mois. Et le joueur de 24 ans a très certainement livré sa meilleure performance sous le maillot parisien (noté 8/10 par Canal Supporters). Outre sa ligne statistique avec un but et une passe décisive, le Marocain s’est montré disponible et a apporté le danger à chacune de ses montées. Avec 96 ballons touchés, le Marocain s’est montré solide dans les duels (7 duels gagnés sur 10) et a récupéré de nombreux ballons (6). Une performance à rééditer lors des prochains matches, tout comme sa bonne relation technique avec Lionel Messi. Sans ses deux compères d’attaque, Kylian Mbappé et Neymar Jr, l’Argentin a souvent cherché le natif de Madrid, créant au passage une multitude de situations dangereuses.

2 buts en dehors de la surface, une rareté

Au sortir de cette rencontre face au TFC, Christophe Galtier peut se satisfaire d’une donnée. Les deux buts du PSG ont été marqués en dehors de la surface de réparation. Un évènement très rare et qui a souvent été vu comme un point à améliorer chez les Rouge & Bleu. Déjà auteur d’une magnifique reprise face au MHSC quelques jours plus tôt, but refusé pour une position de hors-jeu au début de l’action, Achraf Hakimi a récidivé, avec un but valable cette fois-ci, pour remettre son équipe dans le droit chemin face au promu. De son côté, Lionel Messi a également profité d’un bon travail du latéral marocain pour placer parfaitement une frappe chirurgicale du pied gauche dans le petit filet de Maxime Dupé. Le milieu de terrain, Fabian Ruiz, a aussi tenté sa chance de loin mais sans succès. Pour trouver trace de deux buts parisiens en dehors de la surface, il faut remonter au 6 février 2022 et une large victoire sur la pelouse du LOSC (5-1), soit quasiment un an jour pour jour. Avec 22 tirs dans la rencontre (pour seulement 5 tentatives cadrées), les Parisiens ont réalisé leur deuxième meilleur total de la saison après le Classico face à l’OM (23).

Les Titis saisissent leur chance

La blessure rapide de Renato Sanches a permis à El Chadaille Bitshiabu d’intégrer la charnière centrale aux côtés de Marquinhos. Le défenseur a eu quelques minutes de balbutiements, causant notamment la faute amenant à l’ouverture du score des Toulousains. Mais par la suite, le Titi s’est très bien rattrapé et a joué proprement. Avec 13 ballons récupérés en 76 minutes, El Chadaille Bitshiabu a réalisé la deuxième meilleur performance d’un Parisien dans ce domaine cette saison en championnat, juste après Danilo Pereira (14) face à l’AJ Auxerre.

De son côté, Warren Zaïre-Emery espérait sûrement disputer plus de minutes ce samedi face à l’équipe Haut-Garonnaise, le Titi a seulement joué le dernier quart d’heure de la rencontre. Mais, le milieu de 16 ans a profité de son faible temps de jeu pour une nouvelle fois montrer des choses intéressantes. En 15 minutes, le Titi a répondu dans l’impact physique en remportant 3 duels sur 4. Il a également été à l’origine d’une belle remontée de balle en fin de rencontre. Enfin, Ismaël Gharbi a montré de la combativité sur ses quelques minutes disputées. Une belle occasion saisie par ces Titis alors que l’infirmerie se remplit depuis quelques jours avec l’absence de quelques cadres.

Les Titis Bitshiabu, Gharbi et Zaïre-Emery à la fin du match (Image : psg.fr)

Un effectif pas assez armé pour toutes les compétitions

Si la direction sportive parisienne a réussi son objectif de réduire massivement l’effectif l’été dernier, à ce jour, le PSG manque cruellement d’une profondeur de banc. Avec six absences majeurs (Sergio Ramos, Presnel Kimpembe, Nordi Mukiele, Marco Verratti, Neymar Jr et Kylian Mbappé) face à Toulouse, le banc parisien n’était pas digne d’un huitième de finaliste de Ligue des champions. Sur les huit remplaçants, cinq Titis étaient présents sur le banc (Timothée Pembélé, El Chadaille Bitshiabu, Warren Zaïre-Emery, Ismaël Gharbi et Ilyes Housni). Alexandre Letellier, Sergio Rico et Juan Bernat complétaient la feuille de match. À cela s’ajoutent des remplaçants habituels qui montrent plusieurs lacunes sur le terrain à l’image de Hugo Ekitike et Carlos Soler. Nouvelle preuve que le board parisien n’a pas pleinement profité du dernier mercato hivernal pour renforcer l’effectif à certains postes. Un groupe qui semble actuellement trop juste pour être compétitif dans trois compétitions (Ligue 1, Coupe de France et Ligue des champions). Et à l’approche des grosses échéances (Olympique de Marseille, AS Monaco, Bayern Munich et Lille), Christophe Galtier aura à coeur de récupérer au plus vite certains de ses joueurs phares.