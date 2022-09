Le PSG a eu de nombreuses légendes qui ont revêtu son maillot au cours de son histoire. Ronaldinho fait partie de l’une d’entre elles. Ce dernier a marqué toute une génération, même s’il n’est resté que deux saisons en France.

Le Paris Saint-Germain possède surement une des attaques les plus clinquantes de son histoire qui est composée de Messi, Neymar et Mbappé. Si des défauts existent, ce trio possède des chiffres exceptionnels dans ce début de saison puisque le Brésilien est à 11 buts et 8 passes décisives en 11 rencontres, la Pulga de son côté cumule 6 buts et 8 passes décisives en autant de matchs et le Français a inscrit 10 réalisations en 9 sorties. Deux de ses joueurs ont déjà joué avec une autre légende du club de la capitale, que ce soit en sélection ou en club, un certain Ronaldinho.

« Les Classicos contre Marseille ont toujours été magnifiques ! »

Le Brésilien a disputé deux saisons sous les couleurs Rouge & Bleu (2001-2003) pour 77 rencontres jouées et 25 buts inscrits. L’Auriverde a rejoint par la suite le FC Barcelone où il a remporté le Ballon d’Or ou encore la Ligue des Champions. L’ancien numéro 10 parisien a répondu aux question du Média Carré et a raconté son pire souvenir au PSG… et sa réponse est assez surprenante !

« Mon pire souvenir ? C’est de ne pas être resté plus longtemps (rires) ! C’est vraiment la pire chose qui me soit arrivée. Si ça avait été dans une autre formation, avec des entraîneurs différents ou autres choses, j’aurais aimé rester. Mais tout cela appartient maintenant à Dieu, et j’ai fini par aller dans un club merveilleux, où j’ai été très heureux.«

« J’aurais aimé jouer dans le PSG actuel ! »

« Ronnie » a aussi évoqué ses meilleurs moments dans la capitale française, et celui-ci n’hésite pas à se remémorer de ses matchs contre l’OM, qui auront marqué toute une génération de supporters du PSG (dont l’auteur de cet article).

« Mon meilleur souvenir ? C’est difficile de n’en citer qu’un… Il y a bien sûr eu les Classicos contre l’Olympique de Marseille, qui ont toujours été magnifiques ! Au cours de ma carrière, j’ai eu beaucoup de chance dans presque tous les Classicos, les derbys et tous les matchs importants. Dieu m’a béni et les choses se sont plutôt bien passées et je me suis sent bien dans les matchs compliqués. »

Interrogé sur ce nouveau PSG, le Brésilien explique qu’il aurait eu envie de jouer aux côtés de Mbappé, Neymar ou encore Messi et d’évoluer avec « tous ces grands joueurs » qui composent actuellement le Paris Saint-Germain.

« J’aurais aimé jouer dans le PSG actuel ? Bien évidement ! Jouer avec tous ces grands joueurs : Neymar, Mbappé, Messi… Tous ces joueurs qui évoluent ensemble, j’aimerais vraiment jouer avec eux ! »