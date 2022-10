Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 17 octobre 2022. La victoire du PSG face à l’OM dans le 103e Classico, un changement de système qui a porté ses fruits, un milieu à trois qui apporte plus d’équilibre et Kylian Mbappé met les choses au clair sur son avenir.

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à la victoire du PSG (1-0) dans le Classico face à l’Olympique de Marseille, en conclusion de la 11e journée de Ligue 1. Un succès qui permet aux Parisiens de prendre six points d’avance sur leur adversaire du soir. Le club de la capitale s’est une nouvelle fois imposé face à son rival, dans un choc qui a tenu toutes ses promesses, rapporte le quotidien sportif. Dans un dimanche marqué par les affiches au sommet à travers l’Europe (Liverpool-Manchester City et Real Madrid-FC Barcelone), « celle de Ligue 1 n’a pas eu grand-chose à envier aux autres productions du continent. » En effet, la soirée a tenu ses promesses avec du rythme, du suspense et des occasions. Ce succès était d’autant plus important pour Christophe Galtier et ses joueurs car il permettait de mettre fin à une série de trois matches nuls consécutifs. Un résultat obtenu grâce à une réalisation de Neymar juste avant la pause, sur un service de Kylian Mbappé. Un but qui permet au Brésilien de reprendre la tête du classement des meilleurs buteurs de Ligue 1, à égalité avec le Lillois, Jonathan David (9).

Avant cela, les attaquants parisiens ont buté sur un excellent Pau Lopez, auteur de plusieurs parades décisives et sans doute « l’une de ses plus belles prestations depuis qu’il est en France. » Côté Olympiens, la recrue star, Alexis Sanchez, a bien été muselé par un Marquinhos retrouvé et qui a été l’un des grands bénéficiaires de ce retour à une défense à quatre. Sur l’ensemble du match, les joueurs du PSG ont été au-dessus techniquement en se créant beaucoup d’occasions. Si la première période a encore laissé paraître une problème dans l’équilibre d’équipe au PSG, le second acte a paru « plus dense et cohérent. »

Le quotidien sportif revient également sur les belles promesses suite au changement de système de Christophe Galtier. Après avoir disputé l’intégralité des matches dans un système à trois défenseurs, le coach parisien a décidé de revoir son organisation de départ en mettant en place un 4-3-3. L’instauration de ce milieu à trois a permis au PSG « d’assurer globalement un meilleur équilibre défensif et de meilleures sorties de balle. » Dans l’une de ses meilleures prestations depuis quelques semaines, le milieu Vitinha-Verratti-Ruiz a séduit. Alors que le schéma à trois défenseurs avait exposé au grand jour le manque d’automatisme et les lacunes dans la gestion de la profondeur, ce changement de système a permis au capitaine du PSG, Marquinhos, d’être plus sûr sur le terrain. De même pour Nordi Mukiele, rentré en première période afin de remplacer Danilo Pereira, blessé. Ainsi, la charnière centrale a été moins exposée grâce au travail du milieu à trois. Ce trio « est apparu comme une rampe de lancement plutôt efficace » et a assuré une maîtrise technique, constate L’E. Avec ce nouveau schéma au milieu, Christophe Galtier peut profiter des récupérations de balle et des projections rapides pour servir dans les bonnes conditions le trio offensif. « Cette assise technique au milieu permet à la ‘MNM’ de moins redescendre et d’attendre les ballons plus haut. »

Enfin, L’Equipe revient sur les propos de Kylian Mbappé. Au centre de l’actualité ces derniers jours suite à de nombreuses révélations par les médias sur ses envies de départ, le numéro 7 du PSG a tenu à démentir toutes les rumeurs autour de lui. Auteur de sa première passe décisive de la saison sur l’unique but de la rencontre, l’attaquant parisien a assuré n’avoir jamais demandé à quitter le club. Après une première prestation accomplie face au SL Benfica en milieu de semaine dernière, le champion du Monde a une nouvelle fois confirmé que les rumeurs à son sujet ne le perturbaient pas. Et avant le match du dimanche soir, ni lui ni son entourage « n’ont cru nécessaire de démentir. » À l’issue du Classico remporté, Kylian Mbappé a tenu à mettre les choses au clair en zone mixte : « L’info est sortie le jour du match (face à Benfica), je n’ai pas compris. J’ai été aussi choqué que tout le monde. Des gens peuvent penser que je suis impliqué (dans ces rumeurs), mais je ne suis pas du tout impliqué, j’étais à la sieste. Mon entourage était au match de mon petit frère, toutes les personnes qui s’occupent de moi n’étaient pas là donc on est tombé des nues quand on l’a appris. Après, il faut juste faire avec, il y avait un match à jouer. Juste pour dire que c’est complètement faux et je suis très content. » Si l’international français a démenti vouloir quitter le club cet hiver, « il ne va pas jusqu’à dire qu’il sera encore là la saison prochaine… », conclut L’E.

De son côté, Le Parisien évoque aussi la victoire du PSG lors du 103e Classico face à l’Olympique de Marseille (1-0) avec un changement de système apporté par Christophe Galtier. Et pour le quotidien, ce classique du championnat a été ouvert et spectaculaire. Même si la première période des Rouge & Bleu n’a pas été parfaite, elle a au moins été emballante, sans doute grâce à une nouvelle organisation, « qui semble parfaitement adapté à la Ligue 1. » Le coach parisien a opté pour un « 4-3-1-2 modulable en 4-4-2 » avec Lionel Messi et Kylian Mbappé devant et Neymar Jr dans un rôle plus hybride entre le milieu de terrain et l’attaque. Grâce à sa mobilité, le Brésilien a permis de libérer le Français dans le couloir gauche. « Le technicien a trouvé le meilleur système pour exploiter au mieux les qualités de ses trois stars. » Mais ce changement ne règle pas encore tous les maux du PSG. « Paris n’a pas paru davantage ou mieux protégé qu’avant » avec des Marseillais qui ont eu la possibilité de tirer à de nombreuses reprises. « Cela peut passer en Ligue 1, sans doute pas en Ligue des champions. »

Le quotidien francilien estime que Fabian Ruiz n’est sûrement pas le bon complément au milieu de terrain ou qu’il a encore besoin de temps pour apporter ses qualités aux côtés de Marco Verratti et Vitinha. « Le longiligne espagnol, excellent relanceur, utile pour le surnombre et fin techniquement, manque d’âpreté et de sens du combat », estime LP. Mais ce changement de système de la part de Christophe Galtier marque une nouvelle étape dans la progression de son PSG. Reste à savoir si cela perdurera avec les retours en défense de Sergio Ramos et Presnel Kimpembe.

Le Parisien revient aussi sur les propos de Kylian Mbappé. En zone mixte, le numéro 7 du PSG a démenti les rumeurs sur ses envies de départ dès le mois de janvier. S’il avait déjà répondu à sa manière sur le terrain cette semaine, l’attaquant de 23 ans a tenu à mettre les choses au clair devant les journalistes. Il n’est pas question d’un départ du PSG dans les mois à venir. Concernant les informations apportées par Mediapart, démenties par le club, le Français a indiqué : « Je suis joueur de foot, le plus important pour moi est de jouer et de donner le meilleur de moi-même sur le terrain. Si je commence à m’éparpiller, je vais me fatiguer très vite (…) Quand tu joues au PSG, tu sais dans quoi tu t’embarques. Tu sais ce que ça va impliquer dans le bien comme dans le pas bien. Tous ceux qui signent savent à quoi s’en tenir, on les prévient. On est en plein dedans en ce moment, mais on est concentré pour gagner sur le terrain et remporter des titres », a déclaré le joueur après victoire face à l’OM.

Enfin, La Provence trouve la défaite de l’Olympique de Marseille frustrante. Après avoir résisté pendant 45 minutes aux attaques parisiennes, les Olympiens ont encaissé un but juste avant la pause par Neymar Jr. « Dur, très dur, d’autant qu’ils rivalisaient et prouvaient qu’ils détenaient les capacités pour se hisser au niveau du PSG et de ses stars planétaires. » Malgré une maîtrise dans la possession du balle lors du second acte, les Marseillais n’ont pas réussi à se montrer inquiétants offensivement. « Même à dix, après l’exclusion de Samuel Gigot pour un tacle trop viril sur Neymar (72e), personne n’a lâché et l’espoir d’une égalisation tardive a perduré jusqu’au coup de sifflet final », estime le quotidien régional. Toujours selon La Provence, l’équipe d’Igor Tudor peut rentrer de son déplacement à Paris avec une conviction : « cette équipe-là a le potentiel pour se frotter aux grands de ce continent, que ce soit en Ligue 1 ou en C1. »

Le journal dénonce également la banderole déployée dans le Virage Auteuil : « Papa, raconte-moi l’histoire de l’OM. Peuchère, tu veux savoir quoi ? Tapie et ses enveloppes, 4 millions de francs pour la coupe d’Europe ? Les instances qui font les myopes ? Minot, t’habites vraiment dans une ville de salo** » Pour le quotidien, la LFP se doit de réagir après cette banderole déployée. La Provence se plaint également d’un potentiel penalty non sifflé suite à une main de Nordi Mukiele dans la surface en début de seconde période. « Il aurait peut-être été sévère, mais la VAR ne s’est même pas penchée sur l’action. »