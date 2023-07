PSG : Premières minutes de Neymar face à l’Inter Milan ?

Neymar est de retour avec le PSG. Le Brésilien a de bonnes sensations et se sent prêt. Le staff a préconisé la prudence le concernant. Un retour sur les pelouses pourrait se faire dès mardi face à l’Inter Milan.

La star brésilienne est plus que jamais sur le retour. Après son opération à la cheville, Neymar a suivi un long processus de récupération. Attendu pour la mi-septembre, le numéro 10 parisien est en avance sur les premières prévisions d’où sa présence au Japon. Sans Messi parti à Miami et sans Mbappé placé dans le loft, Paris devait avoir une figure de proue pour la tournée. Il était absent lors du match nul face à Al-Nassr (0-0) et la défaite (3-2) face à Osaka bien qu’apte à disputer ses premières minutes. Le Parisien mentionne que Neymar pourrait donc jouer ses premières minutes sous Luis Enrique. Le match face à l’Inter Milan s’annonce être un sérieux test pour le PSG.

Renato encore trop court, Lee Kang-In de retour

Renato Sanches, en instance de départ, a écourté sa séance d’entraînement. Le Portugais arrivé pour 15 millions d’euros l’été dernier est déjà mis à la porte par le PSG. Un recrutement qui s’apparente plus que jamais à un échec au vu de sa faible présence l’an dernier. En revanche, bonne nouvelle pour Lee Kang-In qui est lui de retour aux séances collectives. Le sud-Coréen qui avait fait forte impression face au Havre (victoire 2-0) au Campus PSG. Sorti sur blessure au bout de 42 minutes, il a été préservé lors des 2 premiers matchs au Japon. Lee Kang-In devrait également bientôt faire son retour sur le terrain.