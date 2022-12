PSG / RCSA : Historique, enjeux et clés du match

Pour le compte de la 16e journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG reçoit le RC Strasbourg ce mercredi soir (21h sur Canal +) au Parc des Princes. Une rencontre entre deux clubs qui sera la 71e en match officiel. Zoom sur l’historique, les enjeux et les clés du match.

Le Paris Saint-Germain affrontera donc les Alsaciens pour la 71e fois en match officiel avec un bilan plus qu’en sa faveur : 38 victoires, 19 matchs nuls et 13 défaites. Le RC Strasbourg est toutefois toujours à la recherche de son premier succès au Parc des Princes. En effet, en 35 rencontres officielles sur la pelouse de la Porte d’Auteuil, le RCSA a connu 27 défaites et 8 matchs nuls, un record d’invincibilité pour les Rouge & Bleu. En terme de série, le PSG surfe en 10 matchs officiels contre Strasbourg sur 7 victoires 3 matchs nuls. Les Strasbourgeois, sur les 4 derniers matchs en Ligue 1 Uber Eats face aux Parisiens, ont encaissé 15 buts (4-0 au Parc et 4-1 à La Meinau en 2020-2021, 4-2 à Paris et 3-3 en Alsace la saison dernière). Dans l’histoire, c’est pas moins de 26 joueurs qui ont portés les maillots des deux clubs : Albert Baning, Carlos Bianchi, François Brisson, José Cobos, Colin Dagba, Amara Diané, Franck Dja Djédjé, Youri Djorkaeff, Raymond Domenech, Pierre Ducrocq, Richard Dutruel, Vincent Fernandez, Kevin Gameiro, Xavier Gravelaine, Jean-Noël Huck, Danijel Ljuboja, Francis Llacer, Peguy Luyindula, Pascal Nouma, Jacki Novi, Godwin Okpara, Grégory Paisley, Francis Piasecki, Stéphane Pichot, Bruno Rodriguez et Toko.

Le meilleur buteur parisien face aux Alsaciens est Dominique Rocheteau (6 buts), devançant ainsi Christian, Mbappé (5 buts), Cavani, Weah (4 buts), Le Guen et Pauleta (3 buts). En terme de performance individuelle, un seul joueur du PSG a réussi à inscrire un triplé face au RCSA : Le Brésilien Christian, lors de la saison 1999-2000 (victoire 4-2 du Paris Saint-Germain au Parc des Princes, le 26/01/2000).

Image : psg.fr

Les enjeux

Le Paris Saint-Germain aura à cœur de poursuivre sa série d’invincibilité en championnat de 19 victoires et 5 matchs nuls en 26 rencontres. Dans son antre, le club de la capitale n’a plus connu la défaite depuis le 3 avril 2021 face au LOSC (0-1). Le PSG est sur une série de 31 matchs officiels sans défaite. La dernière déconvenue des Rouge & Bleu remonte au 20 mars dernier face à l’AS Monaco en championnat (3-0) au Stade Louis II. La série d’invincibilité en cours est dans le top 3 dans l’histoire du club (le record des Rouge et Bleu est de 37 matches de août 1993 à avril 1994, devant la série de 36 matches de mars 2012 à décembre 2013). Les hommes de Christophe Galtier auront également l’occasion ce soir au Parc des Princes d’enregistrer la 8e victoire consécutive face au RC Strasbourg. Cette rencontre sera également la 46e et dernière de l’année civile 2022 (32 victoires, 9 nuls et 4 défaites).

C’est la première fois de son histoire que le PSG joue aussi tard dans l’année. Le match le plus tardif dans une année remonte au 23 décembre 2009 et 2020, respectivement contre Grenoble (victoire 4-0) et … Strasbourg (victoire 4-0). Sur le plan individuel, Kylian Mbappé aura à cœur de finir meilleur buteur sur l’année civile des 5 plus grands championnats (Allemagne-Angleterre-Espagne-France-Italie). Le numéro 7 du PSG, avec 43 réalisations, devra finir le travail afin de terminer devant Robert Lewandowski (38 buts), Christopher Nkunku (37 buts), Erling Haaland (34 buts), Karim Benzema et Harry Kane (30 buts). A noter que l’attaquant du PSG a marqué lors des 5 derniers matchs des années précédentes : face à Caen (3-1, le 20/12/2017), Nantes (1-0, le 22/12/2018), Amiens (un doublé, 4-1 le 21/12/2019), Strasbourg (4-0, le 23/12/2020) et l’année dernière contre Monaco (un doublé, 2-0, le 12/12/2021).

Des chiffres et faits relevés par Michel Kollar pour le site officiel du Paris Saint-Germain.