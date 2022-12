Touché au tendon d’Achille, le défenseur du PSG, Presnel Kimpembe, manquera encore au minimum un mois de compétition. Un coup dur pour les Rouge & Bleu selon le journaliste Dominique Séverac.

Après avoir déclaré forfait pour la Coupe du monde en raison d’une blessure au tendon d’Achille, Presnel Kimpembe ne retrouvera pas la compétition avec le PSG dans les semaines à venir. En effet, ce mardi, le club parisien a précisé que son international français allait alterner pendant quatre semaines des soins et entraînements individualisés dans le cadre de sa tendinopathie (tendon d’Achille droit). Si sa présence pour le huitième de finale aller de Ligue des champions face au Bayern Munich (14 février) n’est pas encore menacée, le manque de rythme du défenseur de 27 ans pourrait être un problème dans un match à haute intensité.

« C’est un coup dur de perdre ton défenseur phare »

Car depuis le début de saison, le champion du Monde 2018 a seulement disputé 11 matches (805 minutes) avec les Rouge & Bleu. Touché aux ischio-jambiers en septembre dernier, le Titi du PSG avait réalisé une course contre la montre afin d’être convoqué pour la Coupe du monde 2022. Un pari presque réussi avant sa blessure au tendon d’Achille. Désormais, Presnel Kimpembe manquera encore minimum un mois de compétition. Depuis le 10 septembre dernier, il a seulement disputé 85 minutes. Interrogé sur la blessure du Français, Dominique Séverac estime que c’est une grosse perte pour le club parisien.

« On ne dit pas que c’est le coup dur du siècle, mais c’est un coup dur pour le PSG. La charnière titulaire, c’est Marquinhos-Kimpembe. Et tout ce que vous allez me trouver à côté, Ramos, Mukiele et Danilo Pereira, c’est moins fort. C’est moins fort qu’un champion du Monde 2018 même s’il ne jouait pas à l’époque mais il a cette expérience-là. C’est moins fort qu’un joueur qui a emmagasiné de l’expérience avec le Paris Saint-Germain depuis le départ de Thiago Silva (à l’été 2020, ndlr) », a déclaré Dominique Séverac sur le plateau de L’Equipe du Soir. « Donc bien évidemment que c’est un coup dur. Je ne comprends pas aujourd’hui cette logique de dire qu’il y a 1 milliard de budget et qu’ils ne sont pas à un joueur près, ça ne veut rien dire. Evidemment que c’est un coup dur de perdre ton défenseur phare. »