Ce dimanche soir, en clôture de la 18e journée de Ligue 1, le PSG recevait l’AS Monaco dans son antre du Parc des Princes. Une rencontre qui a tourné à l’avantage des Rouge et Bleu grâce, notamment, à un grand Kylian Mbappé auteur d’un retentissant doublé (2-0). SUITE À CETTE BELLE PERFORMANCE, LE CLUB PARISIEN A PARTAGÉ QUELQUES CHIFFRES SUR SON SITE OFFICIEL LIÉS À CETTE PARTIE.

Comme de coutume depuis un moment, le PSG s’est montré intraitable à domicile cette saison, restant sur une série de 9 matches sans défaite dans son antre : 6 succès et 3 nuls. Au sein de l’élite continentale, seules l’équipe italienne de l’Atalanta possède un meilleur bilan avec 10 rencontres sans revers à domicile. Et une victoire au Parc des Princes face à Monaco, ce n’est pas une mince affaire pour les Rouge et Bleu au XXIe siècle puisqu’ils ne cumulent que 5 succès en 20 confrontations : 9 nuls et 6 revers. Côté individuel, Kylian Mbappé, grâce à sa prestation XXL, est parvenu à passer le cap symbolique des 100 réalisations en Ligue 1 sous le maillot parisien et ce, à seulement 22 ans… Faut-il encore le préciser…Mieux, grâce à son doublé, Kylian Mbappé se rapproche de Zlatan Ibrahimovic au classement des meilleurs buteurs de l’Histoire du club avec 145 buts contre 156 buts pour le géant suédois.