PSG / Real Madrid – Les notes des joueurs parisiens

Ce mercredi soir, le PSG a surclassé le Real Madrid en demi-finale de la Coupe du monde des clubs (4-0). Les Parisiens ont encore une fois offert une prestation de haut vol.

Pour tenter de rejoindre Chelsea en finale de la Coupe du monde des clubs, le PSG devait se défaire du Real Madrid en demi-finale de la compétition. Dans une rencontre à sens unique, le club de la capitale s’est offert un récital contre les Madrilènes et s’est largement imposé (4-0). Auteur d’une année 2025 stratosphérique, Fabian Ruiz a poursuivi sur sa lancée contre le Real. Double buteur, l’international espagnol a aussi été à l’origine de plusieurs belles actions parisiennes. Il a également répondu présent défensivement quand ses coéquipiers avaient besoin de lui. Sans aucun doute, le meilleur joueur de cette rencontre. Achraf Hakimi aurait également pu prétendre à cette distinction, lui qui était partout sur le terrain. Comme à son habitude, il n’a pas hésité à se projeter vers l’avant et à offrir du surnombre. Il a été à l’origine de plusieurs belles occasions parisiennes. Il a ponctué sa performance XXL par une passe décisive sur le troisième but de la rencontre.

A voir aussi : Enrique : « Je pense que l’on réalise une grande saison »

Lucas Beraldo très solide

Remplaçant de Willian Pacho, suspendu pour cette rencontre et la finale, Lucas Beraldo a été très solide. Lors des rares attaques madrilènes, le numéro 4 du PSG a été présent dans les duels et n’a jamais semblé en difficulté. Titulaire pour la première fois depuis son retour de blessure, Ousmane Dembélé a fait du Ousmane Dembélé lors de cette rencontre. Il a été de son pressing intense pour perturber la défense madrilène, ce qui a abouti à son but où il récupère un ballon après une erreur de Rudiger pour se présenter seul face à Courtois et ajuster le portier belge. Il est aussi présent sur le premier but de la rencontre, où il est plus vif qu’Asencio pour récupérer un ballon dans la surface madrilène et se présenter seul face à Courtois, tenter de le dribbler et se faire tacler par le gardien avant que le ballon ne parvienne dans les pieds de Ruiz qui le propulse au fond des filets. Du grand Ousmane Dembélé. Vitinha, Nuno Mendes ou bien encore Joao Neves ont également brillé, comme l’ensemble des joueurs présent sur la pelouse, qui ont une nouvelle fois offert un chef-d’œuvre collectif pour éliminer le Real Madrid et se qualifier pour la finale de la Coupe du monde des clubs durant laquelle ils affronteront Chelsea dimanche soir (21 heures, DAZN, TF1).