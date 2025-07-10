PSG / Real Madrid : les notes des Parisiens dans la presse

Ce mercredi soir, le PSG a livré une démonstration pour venir à bout du Real Madrid (4-0) et valider son ticket pour la finale de Coupe du monde des clubs.

Le PSG a ajouté un nouveau gros d’Europe à son tableau de chasse. Devenu irrésistible en cette année 2025, le club de la capitale a livré un récital ce mercredi soir au MetLife Stadium de New York. Face à une équipe impuissante du Real Madrid, les joueurs de Luis Enrique l’ont largement emporté sur le score de 4-0. Si le collectif parisien a une nouvelle fois brillé, quelques individualités se sont mis en évidence à l’image de Fabian Ruiz.

À lire aussi : PSG / Real Madrid – Les notes des joueurs parisiens

Fabian Ruiz homme du match, Dembélé en chef d’orchestre

Élu homme du match après son doublé, l’Espagnol récolte la note de 9/10 dans le quotidien L’Equipe : « Il y a quelque chose d’assez fascinant à constater la dimension prise par l’Espagnol. Ses deux buts – ses 7e et 8e cette saison – ne traduisent qu’imparfaitement ce qu’on a vu. Des projections, de la disponibilité constante, des courses de compensation : à son poste, en ce moment, il n’a pas d’équivalent. C’est beau et tellement efficace. Il est l’un des symboles de la dimension prise par ce PSG-là. » Attendu après la suspension de Willian Pacho, Lucas Beraldo a parfaitement tenu son rôle dans l’axe de la défense. « Le Brésilien a répondu présent comme il l’avait fait à Liverpool lors de la prolongation ou à l’aller face à Aston Villa. Il contre un tir de Bellingham (63e). Sort une frappe de Valverde (74e). Si l’on doit lui trouver un bémol, ce sera sa relance manquée (76e) », note le quotidien sportif qui lui attribue la note de 8/10.

Pour sa première titularisation dans cette Coupe du monde des clubs, Ousmane Dembélé a une nouvelle fois démontré son importance dans le collectif de Luis Enrique. Impliqué sur les trois premiers buts des Rouge & Bleu, le numéro 10 reçoit la note de 8.5/10 dans Le Parisien. « Une prestation pleine qui le rapproche encore un peu plus du Ballon d’or. Pour sa première titularisation du Mondial, l’attaquant a été dans tous les bons coups et démontré l’étendue de sa palette : le harceleur, pour récupérer le ballon dans les pieds d’Asencio sur le but de Ruiz, le buteur, avec une réalisation pleine de sang-froid (9e) après avoir pressé Rüdiger et le chef d’orchestre avec une avant-dernière passe sur le doublé de Ruiz. Oui, le meilleur joueur de la saison est Français ! » Et que dire de la compétition d’Achraf Hakimi. Le latéral marocain a encore fait preuve d’une générosité folle avec en prime une nouvelle passe décisive. « Sa passe décisive sur le troisième but parisien (24e) réalisée après une course de 70 m résume parfaitement sa saison : de l’abnégation, de l’énergie et une précision de tous les instants. Intenable dans son couloir, il était déjà à l’origine d’une grosse occasion de Mendes (5e) et manque de peu de marquer (20e). Infatigable », félicite le quotidien francilien.